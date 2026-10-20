Luca Niculescu, în Parlament: „Nu voi intra în această sarabandă a replicilor tăioase” / Principalele promisiuni înaintea votului de învestitură

UPDATE. Luca Niculescu, după dezbaterile din Parlament: „Nu voi intra în această sarabandă a replicilor tăioase”

Premierul desemnat Luca Niculescu a revenit la tribuna Parlamentului, după dezbaterile privind învestirea noului Guvern, și a transmis că nu intenționează să răspundă criticilor politice prin alte acuzații, ci prin acțiuni concrete.

„Vă mulțumesc că am redescoperit vitalitatea dezbaterilor din Senat și din Camera Deputaților. Asta este democrația! Așa sună democrația. Ne place? Nu ne place? Suntem de acord? Nu suntem de acord? Așa este”, a declarat Niculescu.

Acesta a remarcat că dezbaterile au fost marcate de numeroase critici și etichete politice, însă a susținut că românii așteaptă soluții la problemele economice și administrative.

„Românii care se uită azi la noi nu așteaptă o nouă rundă de replici politice sau apărarea unor etichete. Am văzut că s-au pus multe etichete azi. E ușor să pui etichete. E cel mai ușor să pui etichete. E mai greu să găsești explicații”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a enumerat și principalele întrebări la care consideră că viitorul Executiv trebuie să ofere răspunsuri.

„Cum oprim risipa? Cum oprim creșterea prețurilor? Cum protejăm economia? Cum readucem rânduiala în acest stat care a lăsat prea des impresia că funcționează pentru sine, nu doar pentru cetățeni?”, a întrebat acesta.

Premierul desemnat a subliniat că nu intenționează să intre în conflicte politice și că va rămâne deschis dialogului cu parlamentarii.

„Evident, nu sunt un politician, nu voi intra în această sarabandă a replicilor tăioase, pe unele le-am apreciat sincer pentru că aveau mult umor, dar în mine veți găsi întotdeauna un partener, un partener de dialog”, a transmis Niculescu.

În încheiere, acesta a insistat asupra necesității învestirii unui Guvern cu puteri depline, după mai multe luni de criză politică.

„Criticile, temerile, dezbaterile sunt firești într-o democrație, dar diferența pe care o vom aduce este că nu răspundem la aceste replici prin alte replici, ci prin acțiune. Nu vă cer un cec în alb, vă cer să înțelegeți și să înțelegem că România are nevoie de un guvern cu puteri depline după atâtea și atâtea luni de criză politică”, a încheiat premierul desemnat.

Știrea inițială

Luca Niculescu și-a început discursul în fața parlamentarilor cu un avertisment privind situația economică și politică a României, susținând că votul de învestitură reprezintă o oportunitate de a pune capăt unei perioade prelungite de incertitudine.

„Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic – peste cinci luni în care lumea din jurul nostru s-a schimbat accelerat, în timp ce la București deciziile importante au stat pe loc”, a declarat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, efectele instabilității politice au fost resimțite direct de populație, prin facturi, șantiere oprite și nesiguranța locurilor de muncă.

Niculescu a subliniat că a acceptat mandatul de premier independent pentru a asigura un echilibru politic și pentru a reporni economia.

„România nu traversează doar o dificultate bugetară. Traversează o criză a modelului său de dezvoltare”, a afirmat acesta.

Reducerea cheltuielilor statului și sprijin pentru românii vulnerabili

Luca Niculescu a anunțat că viitorul Guvern va continua consolidarea finanțelor publice și va respecta angajamentele privind reducerea deficitului bugetar, fără a sacrifica nivelul de trai al populației.

Premierul desemnat a promis măsuri de sprijin pentru pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costurile energiei.

În ceea ce privește finanțele publice, Niculescu a avertizat că datoria publică a depășit 60% din PIB și a anunțat măsuri pentru reducerea risipei din instituțiile și companiile de stat.

„Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”, a precizat acesta.

Premierul desemnat a mai anunțat că nicio cheltuială permanentă nu va fi aprobată fără identificarea unei surse permanente de finanțare și fără avizul Ministerului Finanțelor.

Totodată, Niculescu a precizat că primele urgențe ale viitorului Executiv vor fi rectificarea bugetară fără majorarea deficitului, adoptarea bugetului pentru 2027, asigurarea securității energetice în timpul iernii și finalizarea PNRR fără pierderi de fonduri.

Cota unică va fi păstrată, iar impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat

Luca Niculescu a prezentat și o serie de măsuri economice prin care viitorul Executiv intenționează să stimuleze investițiile și producția internă.

Printre acestea se numără menținerea cotei unice de impozitare, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și lansarea unor scheme de relansare economică pentru producția din România.

„Consumul nu mai poate crește la nesfârșit pe seama importurilor și a împrumuturilor. Datoria publică nu poate substitui permanent productivitatea, iar fondurile europene nu pot compensa la infinit insuficiența investițiilor private”, a avertizat premierul desemnat.

Pentru investițiile strategice care depășesc 100 de milioane de euro, Niculescu propune coordonare directă la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, printr-un punct unic de contact, un manager de caz și un calendar de implementare.

În agricultură, viitorul Guvern își propune dezvoltarea sistemelor de irigații, a capacităților de procesare și a industriei agroalimentare, pentru creșterea valorii adăugate a producției interne.

Aproape 6.000 MW noi în sistemul energetic până la sfârșitul lui 2027

Energia reprezintă o altă prioritate a programului de guvernare prezentat în Parlament.

Luca Niculescu a anunțat că România ar urma să introducă în sistem aproape 6.000 MW de noi capacități de producție până la sfârșitul anului 2027, perioadă în care este așteptată și intrarea pe piață a gazelor din proiectul Neptun Deep.

„Și pentru populație, prețul energiei nu scade prin promisiuni, ci prin producție. Până la finalul lui 2027 vom aduce în sistem aproape 6.000 de megawați noi, adică de aproape trei ori producția centralei de la Cernavodă”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a propus și încheierea unui Pact Energetic Național pe zece ani, pentru a asigura continuitatea politicilor energetice indiferent de schimbările de guvern.

În paralel, Executivul intenționează să reducă prețul efectiv al electricității pentru industriile strategice prin contracte pe termen lung, investiții în producție și stocare, modernizarea rețelelor și utilizarea instrumentelor europene de sprijin.

Până când noile capacități vor produce efecte asupra facturilor, Niculescu a promis continuarea sprijinului pentru familiile cu venituri mici.

Reforma administrației: audit în primele șase luni și identitate digitală pentru cinci milioane de români

În privința administrației publice, premierul desemnat a respins ideea reducerilor uniforme de personal și a reorganizărilor realizate exclusiv pentru economii bugetare.

Acesta a anunțat un audit funcțional al instituțiilor centrale în primele șase luni, modernizarea ANAF și a Vămii pe criterii de performanță, precum și susținerea comasării voluntare a comunelor mici.

Guvernul intenționează să lanseze portofelul național de identitate digitală, cu obiectivul ca cinci milioane de români să folosească identitatea electronică până în 2028.

„Un cetățean nu ar trebui să fie obligat să plimbe documente între instituții ale aceluiași stat. O companie nu ar trebui să aștepte luni de zile pentru o autorizație. Un investitor nu ar trebui să renunțe la un proiect din cauza blocajelor administrative”, a spus Niculescu.

Premierul desemnat a insistat și asupra necesității reducerii decalajelor dintre comunități și regiuni, avertizând că România nu poate continua să se dezvolte în ritmuri diferite.

Educația și inteligența artificială, printre prioritățile noului Executiv

Luca Niculescu a anunțat că viitorul Guvern va avea două funcții de ministru delegat, una pentru digitalizare și inteligență artificială și alta pentru învățământul preuniversitar.

În educație, Niculescu a promis extinderea programelor „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, precum și dezvoltarea învățământului dual.

Acesta a atras atenția că unul din cinci tineri nu se află nici în sistemul de educație, nici pe piața muncii și nici într-un program de formare profesională.

„În școala primară și gimnazială se construiesc sau se pierd șansele unei întregi generații”, a subliniat premierul desemnat.

În domeniul tehnologiei, România va susține candidatura pentru găzduirea Gigafabricii Europene de Inteligență Artificială la Marea Neagră.

Totodată, Niculescu a anunțat lansarea programului „Diaspora Investește Acasă” și a unui ghișeu unic digital destinat românilor care doresc să revină în țară.

Premierul desemnat a promis și sprijin pentru școlile cu predare în limba română din Ucraina, prin manuale, profesori și burse.

Apărare, relația cu SUA și aderarea la OCDE

Pe plan extern, Luca Niculescu a promis consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și continuarea investițiilor în modernizarea Armatei Române.

Acesta a precizat că minimum 60% din valoarea contractelor de înzestrare militară ar trebui să genereze producție, mentenanță și locuri de muncă în România.

„Securitatea României nu poate depinde doar de ceea ce fac aliații pentru noi, ci și de ceea ce suntem noi capabili să facem pentru propria securitate”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a anunțat și crearea unui mecanism guvernamental de răspuns la manipulările informaționale externe, fără atribuții de cenzură, precum și înființarea Fondului Național pentru Reziliență Informațională, destinat sprijinirii educației media, verificării faptelor și presei locale independente.

Un alt obiectiv îl reprezintă finalizarea aderării României la OCDE. Potrivit premierului desemnat, România a obținut deja 24 dintre cele 25 de avize formale necesare.

În ceea ce privește Republica Moldova, Niculescu a promis intensificarea sprijinului pentru integrarea europeană, iar în cazul Ucrainei a susținut implicarea companiilor românești în procesul de reconstrucție.

„Nu trebuie să fim doar un coridor de tranzit al reconstrucției Ucrainei, ci unul dintre actorii economici ai acestui proces”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a propus, de asemenea, lansarea la 1 ianuarie 2027, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, a unui proiect național dedicat următoarelor două decenii ale țării în blocul comunitar.

Niculescu: Votul de astăzi nu reprezintă un cec în alb

Premierul desemnat a avertizat că România traversează o perioadă de transformări majore la nivel internațional, în care capacitatea statelor de a se adapta va determina poziția lor în viitoarea ordine mondială.

„Suntem, poate, la sfârșitul unui ciclu istoric și la începutul altuia. Nu știm încă pe deplin cum va arăta lumea care se naște, dar știm că locul fiecărei națiuni în această lume va depinde de capacitatea ei de a înțelege schimbarea, de a se adapta și de a acționa”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a susținut că miza actualului moment politic depășește formarea unui nou guvern și gestionarea dificultăților bugetare.

„Nimeni nu va aștepta ca România să se dezmeticească din conflictele interne. Lumea nu își va încetini transformările pentru că noi nu suntem pregătiți. Nu își va amâna deciziile până când ne vom fi rezolvat disputele și nu ne va garanta un loc în viitoarea ordine doar pentru că am avut unul în cea de ieri”, a afirmat premierul desemnat.

„Și vă propun să începem să lucrăm. Avem multe de făcut”, și-a încheiat Niculescu discursul.

Parlamentul s-a reunit marți, 20 octombrie, pentru votul de învestitură al Guvernului condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat își prezintă programul de guvernare și echipa de miniștri în fața deputaților și senatorilor, înaintea votului decisiv. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a prelua puterea, iar acordurile politice încheiate în ultimele zile îi oferă șanse ridicate să obțină majoritatea necesară.