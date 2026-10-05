Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. De la 24 de ani în presă și Ambasada de la Paris, la cea mai grea misiune politică

După o zi de consultări cu partidele parlamentare, președintele Nicușor Dan a ales pentru Palatul Victoria un om din afara partidelor. Luca Niculescu, fost jurnalist, ambasador al României la Paris și coordonator al procesului de aderare la OCDE, a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Niculescu va trebui acum să își formeze echipa guvernamentală, să negocieze susținerea partidelor și să meargă în Parlament pentru votul de învestitură.

De la jurnalism la Palatul Victoria

Luca Niculescu are 55 de ani. S-a născut la București, pe 25 aprilie 1971, a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995 și a urmat un master în Jurnalism European la Strasbourg.

Cariera sa profesională a început însă înainte de terminarea facultății. În 1992 a ajuns la Radio Delta, devenit ulterior RFI România, iar din anul 2000 a fost redactor-șef al RFI România.

Niculescu povestea într-un interviu că intrase în radio ca student practicant și parcursese apoi toate etapele meseriei: reporter, redactor și realizator de emisiuni.

A devenit una dintre vocile cunoscute ale jurnalismului de politică externă din România. A realizat emisiuni la Money Channel și TVR, iar la Digi24 a moderat „Imparțial” și „Pașaport diplomatic”.

În paralel, a fost corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze, între care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération.

În 2010 a primit distincția „Jurnalistul European al Anului”, acordată de Institutul European din România.

Iohannis l-a trimis ambasador la Paris în 2016

Schimbarea majoră de carieră a venit la sfârșitul lui 2015, când președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pentru postul de ambasador al României în Franța.

Niculescu a preluat misiunea în 2016 și a rămas la Paris până în 2022.

A fost acreditat și în Monaco și Andorra și a reprezentat România în relația cu instituțiile internaționale de la Paris, inclusiv cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Organizația Internațională a Francofoniei.

Între 2019 și 2022 a condus și Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franța.

Mandatul său a coincis cu o perioadă de apropiere politică între București și Paris și cu ascensiunea politică a lui Emmanuel Macron.

Înainte ca Macron să ajungă la Palatul Élysée, Ambasada României la Paris a găzduit inclusiv o întâlnire a acestuia cu ambasadorii statelor Uniunii Europene.

După alegerea lui Macron, Niculescu descria rezultatul drept o victorie a deschiderii în fața protecționismului.

„Alegerea se face între izolare și deschidere”, afirma el în 2017, într-o analiză asupra transformărilor politice europene.

„Diplomația, ca și jurnalismul, este un sport de contact”

Una dintre declarațiile lui Luca Niculescu care capătă o semnificație aparte după desemnarea pentru funcția de premier datează din perioada mandatului său diplomatic.

„Diplomația, ca și jurnalismul, este un sport de contact”, spunea Niculescu într-un interviu din 2021.

Explicația sa era că relațiile nu pot fi construite exclusiv din birou, ci presupun întâlniri, contacte și discuții directe cu oamenii.

Într-un alt interviu, acordat la începutul mandatului de ambasador, Niculescu făcea o distincție între cele două profesii: jurnalistul învață să vorbească, în timp ce ambasadorul trebuie să învețe și când să tacă.

De la Palatul Victoria, fostul jurnalist va trebui însă să combine ambele reflexe: negocierea discretă cu partidele care îi pot asigura majoritatea și expunerea publică permanentă presupusă de funcția de premier.

Omul pus să ducă România în OCDE

După încheierea mandatului de la Paris, în 2022, Niculescu s-a întors în administrația centrală.

A fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Este probabil cea mai importantă experiență administrativă pe care Niculescu o aduce la Palatul Victoria.

Aderarea la OCDE nu presupune doar negocieri diplomatice. România trebuie să treacă evaluări în domenii precum administrația publică, fiscalitatea, investițiile, mediul, guvernanța corporativă, agricultura sau sănătatea.

Rolul lui Niculescu l-a obligat astfel să lucreze cu aproape întregul aparat guvernamental și să coordoneze ministere și instituții pentru adoptarea unor modificări de legislație și politici publice cerute în procesul de aderare.

În mai 2026, Niculescu anunța că România închisese 24 dintre cele 25 de comitete necesare și se afla pe primul loc între cele opt state care au început procese de aderare în 2022 și 2023.

Tot atunci făcea o afirmație rară într-un discurs public despre aparatul de stat:

„În ciuda provocărilor politice, există oameni în administrația publică care își fac treaba”, spunea Niculescu.

Experiența OCDE ar putea deveni acum una dintre principalele sale cărți de vizită într-un eventual program de guvernare axat pe reformarea administrației, disciplina fiscală și recâștigarea credibilității economice a României.

„Sunt condamnat să fiu optimist”

Un alt discurs relevant pentru stilul viitorului premier a venit în septembrie 2025, când vorbea despre obiectivul aderării la OCDE.

Niculescu spunea că este „condamnat să fiu optimist” și că misiunea sa este să prezinte partenerilor externi imaginea unei Românii funcționale, orientate spre viitor și capabile să respecte standardele economiilor dezvoltate.

În aceeași intervenție a făcut și o mărturisire mai puțin obișnuită pentru un fost jurnalist de televiziune: după revenirea de la Paris și-a scos televizorul din casă pentru a nu mai urmări televiziunile de știri și pentru a se putea concentra asupra proiectului OCDE.

Despre organizație, Niculescu a încercat să explice public beneficiul într-o formulă simplă: dacă NATO înseamnă în primul rând securitate, iar Uniunea Europeană prosperitate, OCDE aduce României în special credibilitate și reputație economică, elemente care pot atrage investiții mai bune.

A mai fost propus într-un guvern chiar în această vară

Luca Niculescu nu apare pentru prima dată într-o formulă guvernamentală în 2026.

În iunie, premierul desemnat Eugen Tomac l-a inclus în echipa sa drept propunere pentru funcția de ministru de Externe. Cabinetul Tomac nu a ajuns însă să preia guvernarea.

La numai câteva luni distanță, Niculescu face pasul direct către cea mai importantă funcție executivă din stat.

Relația foarte bună cu Franța reprezintă un alt element important al CV-ului său.

Niculescu a primit în 2023 Legiunea de Onoare în grad de Comandor, conferită de președintele Republicii Franceze. De asemenea, a primit Ordinul Artelor și Literelor în grad de Comandor și Crucea Regală a României.

Testul decisiv: majoritatea din Parlament

Luca Niculescu trebuie să construiască în următoarele zile o formulă de guvern și să obțină voturile necesare în Parlament pentru învestirea Cabinetului.

Tocmai lipsa unei structuri de partid proprii poate fi atât avantajul, cât și principala vulnerabilitate a premierului desemnat.