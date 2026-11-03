Rogobete anunță „o reformă structurală a politicii medicamentului”. Ce presupune acest lucru

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o reformă structurală a politicii medicamentului, care urmărește, printre altele, reducerea timpului de așteptare pentru accesul pacienților la tratamente inovative.

Anunțul a fost făcut marți, prin intermediul unei postări pe Facebook.

„Îmi doresc ca pacienții din România să aibă acces la medicamente inovative și la terapii moderne, în condiții comparabile cu cele din țările Europei de Vest. (…) Am avut o întâlnire de lucru la Ministerul Sănătății cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Pregătim o reformă structurală a politicii medicamentului”, a spus Rogobete în mesajul publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, reforma pregătită are trei direcții principale: accelerarea accesului la medicamente inovative prin simplificarea procedurilor de evaluare și includere pe lista de compensate, introducerea unor mecanisme moderne de stabilire și negociere a prețurilor, adaptate practicilor europene, precum și reducerea birocrației prin actualizarea cadrului legislativ și simplificarea procedurilor administrative.



El a subliniat faptul că în prezent, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, în timp ce media europeană este sub 500 de zile. El a subliniat faptul că în prezent, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, în timp ce media europeană este sub 500 de zile.

„Această diferență trebuie redusă. Pentru că, atunci când vorbim despre un pacient oncologic sau despre un copil cu o boală rară, fiecare zi contează”, a precizat Rogobete.

Schimbări implementate etapizat

Ministrul Sănătății a mai afirmat că schimbările vor fi implementate etapizat, „cu obiective și termene clare”.

Prima etapă a reformei vizează introducerea a peste 40 de molecule noi pe lista medicamentelor compensate, până la finalul lunii decembrie.

A doua etapă este programată să înceapă în 2027 și presupune aplicarea unei noi metodologii și a unor mecanisme legislative care să reducă semnificativ timpul de așteptare pentru pacienți.

„Nu este normal ca un pacient din România să aștepte aproape de două ori mai mult decât un pacient din alte state europene pentru accesul la un tratament inovativ. Știu că aceste schimbări nu se fac peste noapte. Dar știu și că, prin dialog, responsabilitate și colaborare instituțională, putem construi un sistem mai eficient și mai echitabil. Vreau ca pacienții să aibă acces la tratamente moderne atunci când au nevoie de ele, nu după luni sau ani de așteptare”, a conchis Rogobete.