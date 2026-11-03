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Sondaj online „Pe cine ar trebui să votăm Președinte?”. Maria Grapini conduce detașat surclasându-i pe Georgescu, Ponta și Bolojan

Europarlamentara Maria Grapini conduce detașat într-un sondaj online realizat chiar de ea. Politiciana i-a întrebat pe români pe cine ar vrea să voteze pentru poziția de președinte al României și a aflat că este favorită. Grapini îi surclasează pe Georgescu, Ponta și Bolojan.
Sondaj online „Pe cine ar trebui să votăm Președinte?”. Maria Grapini conduce detașat surclasându-i pe Georgescu, Ponta și Bolojan
Mediafax Foto
Petru Mazilu
03 nov. 2026, 09:44, Politic
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Maria Grapini a vrut să știe pe cine ar vrea românii să voteze pentru funcția de președinte.

Întrebarea a fost pusă în mediul online. Zeci de români au răspuns și au numit 18 persoane.

„Acum câteva zile am solicitat cu o întrebare deschisă, pe cine credeți că ar trebui să votăm Președinte? Fără să dau vreun nume. După trei zile am constatat următorul rezultat: au fost 18 nominalizări, au fost nominalizate 6 femei, au fost 70 de voturi”, a explicat Grapini.

Grapini, peste Georgescu, Ponta și Bolojan

Maria Grapini a prezentat și rezultatul votului. În clasament, ea conduce detașat având 29 de voturi. Pe următoarele locuri sunt Călin Georgescu și Victor Ponta, ambii cu 10 voturi. Pe listă mai apar Cristian Diaconescu, Eugen Teodorovici și Ilie Bolojan.

„Rezultatul a fost: Mircea Geoană -1 vot, Crin Antonescu -1 vot, Aurel Pop – 1 vot, Viorica Dăncilă -1 vot, Fifor Mihai -1 vot, Nicușor Dan-1 vot, Diana Șoșoacă -1 vot, Gabriela Firea -1 vot, Olguța Vasilescu-1 vot, Dan Negru -1 vot, Silvia Petre -1 vot , Ilie Bolojan-2 voturi, Cristian Diaconescu-4 voturi, Eugen Teodorovici -4 voturi, Călin Georgescu-10 voturi, Victor Ponta -10 voturi, Maria Grapini-29 voturi.”

Maria Grapini va continua sondajul

Maria Grapini susține că sondajele preelectorale nu conțin toate numele persoanelor care ar putea fi votate de români.

„Întrebarea este: Ați adăuga alte nume? Dintre cei 18 nominalizați, pe care l-ați vota? Cei care au votat nu mai trebuie să repete opțiunea. Este un exercițiu democratic să fim consultați. Din păcate cei care se ocupă de sondaje, pun câteva nume, nelăsând opțiunea de a adăuga. Postarea a fost pusă pe public și m-a bucură faptul ca nu au fost injurii și jigniri! În democrație trebuie să primeze argumentele, faptele”, a precizat Maria Grapini.

Maria Grapini ocupă o poziție de europarlamentar. Ea este membru PUCL (fostul PUSL), dar a candidat din partea PSD, fiind reprezentantă a grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) în Parlamentul European.

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