Nicușor Dan trimite Parlamentului legea privind performanța energetică a clădirilor. Președintele cere modificarea prevederilor despre centralele pe combustibili fosili

Președintele Nicușor Dan a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului pentru transpunerea articolului 17 din Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, care vizează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

În cererea de reexaminare, șeful statului amintește că articolul 148, alineatul 4 din Constituția României îi atribuie și președintelui responsabilitatea de a garanta îndeplinirea obligațiilor care decurg din aderarea țării la Uniunea Europeană.

Această responsabilitate justifică „solicitarea unei reevaluări prudente a compatibilității practice a măsurii cu obligațiile europene, fără a atribui cererii de reexaminare funcția unui nou control de constituționalitate”, se arată în document.

Nicușor Dan susține că modificarea introdusă de Camera Deputaților în lege necesită o distincție între stimulentele pentru instalarea cazanelor autonome alimentate cu combustibili fosili, care intră sub interdicția prevăzută la articolul 17 alineatul 15 din Directivă, și eventualele stimulente pentru alte sisteme individuale de încălzire.

În cazul celor din urmă, respectarea normelor europene trebuie verificată în funcție de caracteristicile tehnice concrete ale echipamentelor.

Celelalte situații prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 16/2025 trebuie analizate în raport cu domeniul interdicției, cu prevederile Directivei și cu interpretările Comisiei Europene, mai menționează președintele.

Potrivit cererii de reexaminare, modificarea introdusă de Camera Deputaților „nu are un asemenea temei”.

„Ea permite acordarea de stimulente pentru instalarea de cazane alimentate cu combustibili fosili în imobile racordate la puncte termice care deservesc mai puţin de 50 de utilizatori finali pentru o perioadă de maximum doi ani”, precizează șeful statului.

Nicușor Dan declară că această excepție nu are temei în Directiva europeană, nici în ceea ce privește măsura în sine, nici în privința perioadei de doi ani stabilite pentru aplicarea ei.

Președintele României mai afirmă că Directiva este obligatorie pentru statele membre în ceea ce privește rezultatul care trebuie atins.

Potrivit președintelui, finanțarea achiziției unor echipamente noi pe bază de combustibili fosili poate întârzia adoptarea unor soluții de încălzire cu emisii mai reduse.

De asemenea, pragul de mai puțin de 50 de utilizatori finali poate indica probleme economice în funcționarea unui punct termic, dar nu demonstrează, în sine, că înlocuirea acestuia cu instalații individuale alimentate cu combustibili fosili ar aduce beneficii pentru mediu.

Folosirea banilor publici pentru instalarea unor noi cazane autonome pe combustibili fosili trebuie analizată și în raport cu alte investiții care ar putea fi susținute din aceleași fonduri, mai spune președintele.

În condițiile în care bugetul este limitat, finanțarea acestor echipamente poate reduce banii disponibili pentru scăderea consumului de energie al clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire sau folosirea surselor regenerabile, menționează Nicușor Dan.

Președintele spune că protejarea locatarilor și asigurarea continuității încălzirii justifică intervenția statului. Cu toate acestea, el spune că măsurile de sprijin trebuie alese și în funcție de efectele pe termen lung asupra mediului.

„Este, prin urmare, oportună reconsiderarea soluţiei legislative, astfel încât sprijinul să fie orientat către alternative conforme cadrului european, selectate în urma unei evaluări a fezabilităţii tehnice, a costurilor pentru beneficiari şi a reducerilor de consum şi de emisii. În acest mod, răspunsul la dificultăţile actuale ale comunităţilor poate fi integrat într-o perspectivă de modernizare a încălzirii, fără perpetuarea dependenţei de combustibili fosili”, mai transmite șeful statului.