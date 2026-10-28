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Petrolul Brent a depășit 115 dolari pe baril după un atac revendicat de rebelii Houthi asupra unei rafinării din Arabia Saudită

Prețurile petrolului au crescut miercuri cu peste 1%, după ce rebelii Houthi din Yemen au revendicat un atac cu rachetă asupra celei mai mari rafinării din Arabia Saudită.
Petrolul Brent a depășit 115 dolari pe baril după un atac revendicat de rebelii Houthi asupra unei rafinării din Arabia Saudită
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
28 oct. 2026, 13:59, Economic
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Petrolul Brent, referința pentru piețele internaționale, s-a scumpit cu 1,31 dolari, respectiv 1,2%, ajungând la 115,19 dolari pe baril, în jurul orei 11:15 GMT, transmite Reuters. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,75 dolari, sau 1,8%, până la 101,65 dolari pe baril. Evoluția reflectă îngrijorările investitorilor că intensificarea conflictelor regionale ar putea afecta infrastructura energetică și exporturile de petrol.

Rebelii Houthi susțin că au lovit cea mai mare rafinărie saudită

Gruparea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a anunțat marți că a atacat cu o rachetă cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită. Instalația vizată are o capacitate de procesare de aproximativ 550.000 de barili pe zi. Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat atacul, iar eventualele pagube sau întreruperi ale producției nu erau cunoscute.

Miercuri, rebelii au cerut evacuarea imediată a aeroportului internațional din Aden, oraș în care își are sediul guvernul yemenit recunoscut internațional și susținut de Arabia Saudită. Analiștii ING consideră că piața petrolului reflectă în prezent o probabilitate mai mare de reizbucnire a ostilităților.

Rebelii Houthi au vizat Aeroportul Internațional King Khalid din Riad cu o rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X

Investitorii urmăresc îndeaproape următoarele decizii ale președintelui american Donald Trump privind Iranul, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie. Potrivit strategilor ING, absența unor noi atacuri asupra Iranului după alegeri ar putea reduce treptat prima de risc inclusă în prețul petrolului.

Stocurile de petrol din SUA au scăzut neașteptat

Creșterea cotațiilor a fost susținută și de informațiile privind reducerea rezervelor americane de țiței. Potrivit unor surse din piață care citează datele Institutului American al Petrolului (API), stocurile au scăzut cu 2,03 milioane de barili în săptămâna încheiată la 23 octombrie.

Analiștii consultați de Reuters anticipaseră, în schimb, o creștere modestă, de aproximativ 15.000 de barili. Datele oficiale ale Administrației americane pentru Informații în Energie (EIA) urmau să fie publicate ulterior, miercuri.

Investitorii urmăresc și reuniunea OPEC+ programată duminică. Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, producătorii ar urma să mențină neschimbate obiectivele de producție pentru luna decembrie. În prezent, producția mai multor membri importanți ai alianței se situează sub țintele stabilite.

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