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Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul trimit oficiali de rang înalt la Teheran pentru discuții cu Iranul

Oficiali de rang înalt din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan urmează să se întâlnească luni, la Teheran, cu reprezentanți ai Iranului, pentru a discuta despre coordonarea regională, au declarat două persoane familiarizate cu subiectul, citate de Reuters.
Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul trimit oficiali de rang înalt la Teheran pentru discuții cu Iranul
Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Foto: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa
Andrei Rachieru
26 oct. 2026, 05:52, Știri externe
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Arabia Saudită va fi reprezentată de ministrul Apărării, prințul Khalid bin Salman, în timp ce Pakistanul îl va trimite pe șeful armatei, mareșalul Asim Munir, potrivit acelorași surse, care au solicitat anonimatul.

La întâlnire va participa și șeful serviciului de informații al Turciei, a precizat una dintre persoanele citate.

Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul discută coordonarea regională cu Iranul

Întâlnirea de la Teheran reunește reprezentanți ai celor trei state asociate Pactului de la Mecca și oficiali iranieni, într-un demers care vizează coordonarea regională.

Participarea unor oficiali cu responsabilități importante în domeniul apărării și al informațiilor indică nivelul înalt al reprezentării la discuții. Arabia Saudită va fi reprezentată de ministrul Apărării, Khalid bin Salman, iar Pakistanul, de șeful armatei, Asim Munir.

Turcia va participa prin intermediul șefului serviciului său de informații, al cărui nume nu a fost precizat în informațiile disponibile.

Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii despre agenda completă a reuniunii, eventualele acorduri care ar putea fi discutate sau rezultatele așteptate. Potrivit surselor citate de Reuters, obiectivul întâlnirii este discutarea coordonării regionale.

Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul nu au comentat oficial reuniunea de la Teheran

Biroul de presă al guvernului saudit și serviciul de comunicare al armatei pakistaneze nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta întâlnirea.

În lipsa unor declarații oficiale suplimentare, nu este clar dacă reuniunea va conduce la inițiative comune sau la angajamente concrete între statele participante.

Discuțiile au loc la Teheran și implică reprezentanți ai Arabiei Saudite, Turciei și Pakistanului, alături de oficiali iranieni. Informațiile privind participarea delegațiilor au fost furnizate de două persoane familiarizate cu subiectul, care au vorbit sub protecția anonimatului.

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