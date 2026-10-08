Pakistanul confirmă prezența trupelor sale în Arabia Saudită. Alianța militară cu Turcia se mobilizează, în timp ce atacurile Houthi se intensifică

Generalul-locotenent Ahmed Sharif Chaudhry, purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze, a confirmat prezența militarilor într-un interviu exclusiv acordat CNN. „Forțele Pakistanului sunt deja acolo. Asta vă pot spune”, a declarat oficialul, fără să precizeze numărul soldaților sau capacitățile militare desfășurate. Aceste informații sunt deocamdată clasificate. Confirmarea vine la câteva zile după ce Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia au convenit implementarea rapidă a angajamentelor de apărare colectivă.

Arabia Saudită, protejată de o alianță cu două puteri militare regionale

Cele trei țări au încheiat un acord de securitate cunoscut drept „Alianța de la Mecca”, care include prevederi de apărare colectivă asemănătoare celor din NATO. Potrivit generalului pakistanez, un atac împotriva unui membru al alianței este considerat un atac împotriva tuturor.

Pakistanul, stat care deține arme nucleare, are o prezență militară în Arabia Saudită de mai multe decenii. Noua înțelegere consolidează însă angajamentele de securitate într-un moment de escaladare regională. Chaudhry a declarat că angajamentul Pakistanului pentru securitatea saudită este „absolut”, dar nu a confirmat dacă militarii pakistanezi vor participa la operațiuni în Yemen.

El a insistat că orice implicare ar avea caracter defensiv. Situația este delicată pentru Islamabad, care încearcă să medieze conflictul dintre Statele Unite și Iran, țară vecină Pakistanului și susținătoare a rebelilor Houthi. În 2015, parlamentul pakistanez a respins trimiterea de trupe pentru a sprijini Arabia Saudită în războiul din Yemen.

Oil has stopped reacting to bad news… In the last 48 hours: 🇾🇪Houthis claimed missile and drone hits on Aramco’s Rabigh refinery and on Riyadh airport. 🇸🇦Jazan, a 400,000 b/d refinery, has been offline since late July after repeated strikes. A ship burned off 🇷🇺Sochi, and drones sank a cargo ship off 🇧🇬Bulgaria. Brent just went below 100$. The reason is that supply keeps finding a way around the damage. Politics sits on top of that. The midterms are 4 weeks away and Trump has said plainly that he wants oil cheaper. As I wrote in my latest portfolio update: „I cannot tell you how the next month goes. What I can tell you is what I see on the screen: the worst news of the year has stopped moving the price.” That’s why I’m taking some profit and moving into a similar investment where the market is actually moving. Full reasoning here 👇

https://t.co/VT9JjYsHHE https://t.co/RSe0rf1ghF — Jack Prandelli (@jackprandelli) October 6, 2026

Trei morți și zeci de răniți după atacurile asupra aeroporturilor saudite

Anunțul Pakistanului vine după două atacuri grave asupra infrastructurii aeroportuare din Arabia Saudită. Marți, un atac revendicat de Houthi asupra Aeroportului Internațional Abha s-a soldat cu moartea a două femei, de cetățenie marocană și algeriană. Alte 28 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților saudite.

Miercuri, un atac asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad a provocat moartea unui cetățean sudanez și rănirea altor opt persoane, conform bilanțului saudit prezentat de CNN. Rebelii Houthi au revendicat ambele atacuri.

Generalul saudit Turki al-Maliki a anunțat ulterior distrugerea lansatorului de rachete balistice folosit în atacul asupra capitalei și a avertizat asupra pregătirii unui nou atac iminent. Gruparea a vizat și aeroportul internațional din Aden, în Yemen. Potrivit Ministerului yemenit al Transporturilor, rachetele au căzut în apropierea pistei, determinând devierea unui avion de pasageri care venea din Cairo.

Luptele se intensifică în apropierea unei rute maritime strategice

Escaladarea are loc în paralel cu ofensiva „Zorii Yemenului”, lansată de forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită. Operațiunea urmărește recuperarea teritoriilor ocupate recent de Houthi, inclusiv în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, o rută esențială pentru transportul maritim internațional. Rebelii au revendicat luna trecută controlul efectiv asupra strâmtorii, însă forțele guvernamentale susțin că au recucerit între timp unele poziții strategice.