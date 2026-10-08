Prima pagină » Știri externe » Explozii în capitala Arabiei Saudite. Rebelii Houthi susțin că au atacat cu o rachetă balistică aeroportul din Riad

Explozii în capitala Arabiei Saudite. Rebelii Houthi susțin că au atacat cu o rachetă balistică aeroportul din Riad

Mai multe explozii au fost auzite joi în Riad, capitala Arabiei Saudite, în timp ce rebelii Houthi din Yemen au revendicat un atac cu rachetă balistică asupra Aeroportului Internațional King Khalid.
Explozii în capitala Arabiei Saudite. Rebelii Houthi susțin că au atacat cu o rachetă balistică aeroportul din Riad
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
08 oct. 2026, 11:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gruparea Houthi, cunoscută oficial sub numele Ansar Allah, a anunțat joi, 8 octombrie, că a vizat principalul aeroport internațional al capitalei saudite, transmite Euronews. Martorii au relatat că mai multe explozii s-au auzit în diferite zone ale orașului.

Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat că aeroportul a fost lovit de racheta revendicată de rebeli. De asemenea, nu existau informații oficiale despre eventuale pagube materiale sau victime provocate de atacul anunțat joi.

Al doilea atac revendicat asupra aeroportului din Riad în două zile

Noua revendicare vine după un atac cu drone produs miercuri asupra aceluiași aeroport. Autoritățile saudite au anunțat joi că o persoană a murit în urma incidentului precedent.

Atacul a provocat și întârzieri ale zborurilor, care au continuat pentru a doua zi consecutiv. Nu era clar, la momentul primelor informații, dacă exploziile auzite joi în Riad au fost provocate de impactul unei rachete sau de intervenția sistemelor de apărare antiaeriană.

Purtătorul de cuvânt Houthi, Yahya Saree, a afirmat că racheta și-a atins ținta și a perturbat operațiunile aeroportului. Gruparea a avertizat din nou companiile aeriene internaționale să evite spațiul aerian saudit.

Rebelii Houthi intensifică atacurile asupra infrastructurii saudite

În ultimele zile, gruparea din Yemen a revendicat în repetate rânduri atacuri asupra aeroporturilor din Arabia Saudită. Rebelii au anunțat și lansări de proiectile către infrastructuri esențiale și obiective militare din regat.

Aeroportul Internațional King Khalid reprezintă un punct important pentru transportul aerian al capitalei saudite. Atacurile repetate asupra acestuia indică riscurile de securitate și pot afecta serios desfășurarea zborurilor. Autoritățile saudite urmează să clarifice dacă racheta balistică anunțată de Houthi a fost interceptată sau a provocat pagube. Știrea este în curs de actualizare.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor