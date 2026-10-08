Explozii în capitala Arabiei Saudite. Rebelii Houthi susțin că au atacat cu o rachetă balistică aeroportul din Riad

Gruparea Houthi, cunoscută oficial sub numele Ansar Allah, a anunțat joi, 8 octombrie, că a vizat principalul aeroport internațional al capitalei saudite, transmite Euronews. Martorii au relatat că mai multe explozii s-au auzit în diferite zone ale orașului.

Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat că aeroportul a fost lovit de racheta revendicată de rebeli. De asemenea, nu existau informații oficiale despre eventuale pagube materiale sau victime provocate de atacul anunțat joi.

Al doilea atac revendicat asupra aeroportului din Riad în două zile

Noua revendicare vine după un atac cu drone produs miercuri asupra aceluiași aeroport. Autoritățile saudite au anunțat joi că o persoană a murit în urma incidentului precedent.

Atacul a provocat și întârzieri ale zborurilor, care au continuat pentru a doua zi consecutiv. Nu era clar, la momentul primelor informații, dacă exploziile auzite joi în Riad au fost provocate de impactul unei rachete sau de intervenția sistemelor de apărare antiaeriană.

Reportedly multiple missiles have hit sites across Riyadh, Saudi Arabia (sunni) within the last 24 hours. Houthis (shia) claimed responsibility and stated they hit Riyadh’s international airport, an Aramco oil refinery and several other important sites in Saudi Arabia. Monitor the situation accordingly… #GCCC #war #iran #israel #saudiarabia #riyadh #yemen #houthi #shia #islam #sunni #oil #gasprices — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 6, 2026

Purtătorul de cuvânt Houthi, Yahya Saree, a afirmat că racheta și-a atins ținta și a perturbat operațiunile aeroportului. Gruparea a avertizat din nou companiile aeriene internaționale să evite spațiul aerian saudit.

Rebelii Houthi intensifică atacurile asupra infrastructurii saudite

În ultimele zile, gruparea din Yemen a revendicat în repetate rânduri atacuri asupra aeroporturilor din Arabia Saudită. Rebelii au anunțat și lansări de proiectile către infrastructuri esențiale și obiective militare din regat.

Aeroportul Internațional King Khalid reprezintă un punct important pentru transportul aerian al capitalei saudite. Atacurile repetate asupra acestuia indică riscurile de securitate și pot afecta serios desfășurarea zborurilor. Autoritățile saudite urmează să clarifice dacă racheta balistică anunțată de Houthi a fost interceptată sau a provocat pagube. Știrea este în curs de actualizare.