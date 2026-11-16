Rebelii houthi se apropie de Aden, principalul bastion al guvernului din Yemen. Forțele susținute de Arabia Saudită se retrag din zona strâmtorii Bab el-Mandeb

În paralel, forțele susținute de Arabia Saudită s-au retras din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb pentru a-și consolida apărarea în jurul orașului, potrivit unor surse militare și guvernamentale citate de AFP și Reuters.

Patru surse militare din cadrul forțelor guvernamentale și două surse guvernamentale au declarat că rebelii au ocupat districtele Al-Maqatirah și Al-Madaribah, din provincia Lahj. Luptătorii houthi au ajuns până la tabăra militară Al-Kharaz, situată în districtul Al-Madaribah, la aproximativ 60 de kilometri de Aden.

Avansul rebelilor vine după mai multe săptămâni de confruntări în sudul Yemenului, unde aceștia au câștigat teren de-a lungul coastei Mării Roșii și s-au apropiat de zonele controlate de forțele guvernamentale.

Forțele susținute de Arabia Saudită se retrag

Duminică, Forțele Armate de Sud, care luptă de partea guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită, au anunțat redislocarea trupelor de pe aeroportul Dhubab și din zona strâmtorii Bab el-Mandeb, la vest de provincia Taiz.

Potrivit armatei, retragerea are ca scop consolidarea apărării orașului Aden și a guvernoratelor învecinate, precum și întărirea altor linii de front.

Decizia marchează aparent încheierea unei contraofensive guvernamentale de șase săptămâni, prin care autoritățile încercau să recupereze teritoriile de pe coasta Mării Roșii ocupate de houthi în septembrie.

În timpul unei operațiuni desfășurate în octombrie, forțele susținute de Arabia Saudită au recuperat mai multe poziții din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, însă nu au reușit să-i îndepărteze complet pe rebeli din zonă și nici să recucerească orașul-port Al-Mocha.

Surse militare yemenite au declarat pentru Reuters că trupele guvernamentale s-au redislocat în Al-Suqyah, la aproximativ 150 de kilometri vest de Aden, unde continuă operațiunile împotriva rebelilor houthi în zonele de coastă din apropiere.

De cealaltă parte, două surse militare houthi au declarat pentru AFP că luptătorii grupării au ocupat pozițiile abandonate de forțele guvernamentale și s-au desfășurat de-a lungul unei porțiuni de peste 150 de kilometri de coastă, între Dhubab și zonele din apropierea Khor Amira.

Informațiile privind controlul teritorial nu au putut fi verificate independent.

Autoritățile pregătesc apărarea orașului

În contextul înaintării rebelilor prin provincia Lahj, forțele guvernamentale au început să consolideze apărarea orașului Aden. Potrivit unor oficiali militari citați de AFP, trupele construiau baricade din saci de nisip și săpau tuneluri în jurul orașului.

Surse guvernamentale au declarat că rebelii au capturat poziții strategice în districtul Al-Maqatirah, precum și zone întinse din Al-Madaribah și Al-Arah.

Aden este principalul centru al guvernului yemenit recunoscut internațional, după ce rebelii houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa în urmă cu mai bine de zece ani. Gruparea a încercat să cucerească Aden și în 2015, însă ofensiva a eșuat.

În ultimele săptămâni, rebelii au lansat noi atacuri asupra orașului. Surse militare guvernamentale au declarat pentru AFP că un atac din 15 octombrie, care a vizat palatul prezidențial, s-a soldat cu patru morți.

Rebelii houthi și retragerea din Bab el-Mandeb. Miza strategică a strâmtorii

Retragerea forțelor guvernamentale din zona Bab el-Mandeb modifică situația militară din apropierea unuia dintre cele mai importante puncte de tranzit maritim din regiune.

Strâmtoarea face legătura între Marea Roșie și Golful Aden și reprezintă o parte esențială a rutei comerciale dintre Oceanul Indian și Canalul Suez. Prin această zonă sunt transportate mărfuri și resurse energetice între Asia și Europa.

Prezența rebelilor houthi pe coasta din apropierea strâmtorii vine într-un moment în care traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, situată de cealaltă parte a Peninsulei Arabice, este afectat de conflictul mai amplu în care sunt implicate Iranul și Statele Unite.

Totuși, retragerea trupelor guvernamentale din zona Bab el-Mandeb nu înseamnă că transportul comercial prin strâmtoare a fost oprit.

Rebelii houthi continuă atacurile, în timp ce criza umanitară din Yemen se agravează

Luptele continuă și în jurul orașului Taiz, al treilea ca mărime din Yemen, unde forțele houthi mențin blocada asupra zonelor controlate de guvern.

Situația umanitară s-a deteriorat, iar livrările de ajutoare și deplasarea civililor sunt restricționate. Aproximativ jumătate dintre cele 300.000 de persoane strămutate în Yemen în urma celor mai recente confruntări se află în Taiz, potrivit Reuters.

În paralel, rebelii houthi și-au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite. Duminică, gruparea a susținut că a vizat aeroportul internațional King Khalid și un centru financiar din Riad, precum și două stații de pompare de pe conducta petrolieră East-West. Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat aceste informații.

Conducta a devenit o rută alternativă importantă pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, în contextul perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz. Regatul transportă aproximativ patru milioane de barili de petrol brut pe zi prin această infrastructură, către portul Yanbu de la Marea Roșie.

Separat, autoritățile din Sanaa, aflată sub controlul rebelilor houthi, au eliberat duminică 600 de persoane reținute în legătură cu conflictul din Yemen, cu sprijinul Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

Organizația umanitară a precizat că delegații săi au intervievat persoanele eliberate, le-au evaluat nevoile medicale și au contribuit la organizarea întoarcerii acestora acasă. Operațiunea a fost inițiată de Comitetul Național pentru Afacerile Deținuților și nu a făcut parte din Acordul de la Stockholm.

Crucea Roșie a transmis că este pregătită să ofere în continuare asistență pentru alte eliberări și repatrieri, la solicitarea părților implicate.