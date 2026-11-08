Atac cu rachete și drone asupra capitalei Arabiei Saudite. Un zgârie-nori al gigantului petrolier Aramco, lovit în capitala Riad

Turnul Saudi Aramco, cunoscut și sub denumirea „Villas in the Sky”, a fost avariat duminică în timpul unui nou val de atacuri lansate asupra capitalei saudite, au declarat pentru The Wall Street Journal oficiali regionali familiarizați cu situația.

Clădirea se află în King Abdullah Financial District (KAFD), centrul financiar modern al Riadului, o zonă dominată de zgârie-nori, sedii corporative și clădiri de lux.

Potrivit Reuters, un martor a observat ferestre sparte la mai multe etaje ale turnului, una dintre cele mai înalte clădiri din district.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a confirmat că o clădire administrativă aparținând gigantului petrolier de stat Aramco a fost avariată în urma unui atac, precizând însă că pagubele au fost provocate de fragmente căzute din aer.

Autoritățile saudite au anunțat că daunele sunt limitate și că nu au fost înregistrate persoane rănite sau decedate.

Explozii puternice în Riad. Mai multe rachete au fost interceptate

Atacul a avut loc după ce sistemele de apărare antiaeriană saudite au fost activate pentru interceptarea mai multor proiectile lansate din Yemen.

Locuitorii capitalei au auzit explozii puternice, iar autoritățile de protecție civilă au emis avertizări privind un posibil pericol aerian.

Generalul Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției militare conduse de Arabia Saudită, a declarat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus două rachete balistice îndreptate spre Riad.

Alte două rachete de croazieră au fost interceptate în zona capitalei și în sudul țării, în timp ce autoritățile au raportat și distrugerea unei drone.

Potrivit AFP, mai mulți martori au confirmat avarierea turnului Aramco. Unul dintre aceștia a declarat că imobilul din districtul financiar a fost vizat de atac.

Deocamdată, autoritățile saudite atribuie pagubele fragmentelor rezultate în urma interceptării proiectilelor, nefiind confirmat că o rachetă a lovit direct clădirea.

Rebelii houthi nu revendicaseră imediat atacul de duminică.

De ce este important turnul lovit de rachete

King Abdullah Financial District reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de modernizare urbană și economică ale Arabiei Saudite.

Districtul a fost conceput pentru a transforma Riadul într-un centru financiar internațional, în cadrul strategiei Vision 2030, prin care autoritățile saudite încearcă să reducă dependența economiei de veniturile din petrol.

Zona reunește zgârie-nori, instituții financiare, sedii ale marilor companii, spații comerciale de lux și infrastructură modernă de transport.

Saudi Aramco este una dintre cele mai importante companii petroliere din lume și un pilon al economiei saudite.

Conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii houthi s-a reaprins

Atacul de duminică are loc pe fondul reluării confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi, după prăbușirea, în iulie 2026, a armistițiului mediat de Organizația Națiunilor Unite în 2022.

Mișcarea houthi, susținută de Iran, controlează capitala Yemenului, Sanaa, din 2014. Arabia Saudită a intervenit militar în conflict în 2015, în fruntea unei coaliții care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional.

În ultimele luni, schimburile de lovituri aeriene s-au intensificat.

Atacul asupra Riadului vine după bombardamente saudite în apropierea capitalei yemenite Sanaa. Ministerul Sănătății controlat de houthi a anunțat că cel puțin 33 de persoane au fost ucise în aceste raiduri. Bilanțul nu a putut fi verificat independent.

La rândul lor, rebelii au intensificat lansările de rachete și drone asupra unor obiective din Arabia Saudită, inclusiv asupra infrastructurii petroliere și aeroportuare.