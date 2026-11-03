De unde au rebelii Houthi atâtea rachete și drone? Secretul arsenalului care pune probleme Arabiei Saudite

Problema este vizibilă în recentele atacuri asupra Arabiei Saudite, unde rachetele și dronele Houthi au provocat pagube serioase infrastructurii petroliere, arată publicația italiană Il Post. Gruparea controlează nord-vestul Yemenului și a cucerit în ultimele luni noi teritorii pe coasta de sud-vest a țării,

Iranul rămâne principalul aliat militar al rebelilor, cărora le oferă sprijin logistic, consilieri și tehnologie. Însă o parte tot mai mare a armamentului este asamblată în Yemen, după modele iraniene, din piese obținute prin alte canale comerciale.

De la arme iraniene la componente importate din China

Transformarea a început să se accelereze după 2020. În loc să introducă în Yemen exclusiv arme gata fabricate, rețelele Houthi au început să importe motoare, cabluri, echipamente electronice și alte materiale necesare producției militare. Multe dintre acestea sunt produse cu dublă utilizare, civilă și militară. Pot fi comercializate legal pentru activități industriale obișnuite, ceea ce face mai dificilă identificarea destinației lor finale.

Potrivit unei analize a organizației de cercetare Century International, publicată în februarie 2026, China a devenit o sursă importantă de componente pentru arsenalul Houthi. Oameni de afaceri yemeniți și intermediari comerciali cumpără echipamente de la furnizori din China, apoi le transportă printr-o rețea de companii și rute maritime.

🇨🇳Is China becoming a key link in the Houthi weapons supply chain? The Houthis are not only receiving weapons from abroad, but are increasingly getting the means to produce and modify them inside Yemen. Iran remains the key source of military technology, but China is becoming an increasingly important part of the supply chain. For example, around 60% of the components identified in the Houthi Qasef-2K drone were traced to China, compared with roughly 15% linked to Iran. Intercepted shipments have included Chinese-made drone components, such as 800 propellers seized at Yemen’s border in March 2025, while investigations have also traced precision lathes, automated welding systems and circuit board production equipment linked to domestic manufacturing. The US has already sanctioned Chinese companies including Shenzhen Xingnan and Hubei Chika over alleged involvement in supplying materials connected to Houthi weapons programmes. — TheGlobalDecoder (@TGD_06) September 30, 2026

Proveniența chineză a pieselor nu înseamnă, automat, că autoritățile de la Beijing coordonează aceste livrări. Iranul continuă să furnizeze inclusiv arme sofisticate și componente esențiale. Totuși, capacitatea rebelilor de a procura materiale din mai multe țări le reduce dependența de un singur furnizor.

Armele ajung în Yemen ascunse printre mărfuri obișnuite

Transporturile sunt fragmentate și trec adesea prin mai mulți intermediari înainte să ajungă în teritoriile controlate de Houthi. Pe mare, încărcăturile pot fi transferate de pe nave comerciale pe ambarcațiuni mai mici. Pe uscat, componentele sunt ascunse printre transporturi de fructe, legume și alte mărfuri. În anumite zone, rebelii folosesc inclusiv animale de povară pentru a deplasa materiale spre destinația finală.

Asamblarea armelor se desfășoară în instalații ascunse sau subterane, răspândite în interiorul Yemenului. Identificarea acestora este dificilă, iar distrugerea unei singure unități nu oprește întregul proces de producție. Nici sancțiunile internaționale nu au reușit să întrerupă aprovizionarea. Forțele guvernamentale yemenite care încearcă să intercepteze transporturile sunt afectate de lipsa resurselor și de rivalitățile interne.

De ce Arabia Saudită întâmpină dificultăți în oprirea atacurilor

Houthi au adaptat inclusiv modelele de armament iranian la propriile necesități și folosesc mai multe tipuri de arme în același atac. Combinarea rachetelor cu dronele complică apărarea antiaeriană saudită, care trebuie să protejeze instalații petroliere și alte obiective răspândite pe un teritoriu foarte întins.

Gruparea încearcă să exploateze și tehnologii noi. În septembrie, compania americană Anthropic a anunțat că a identificat și blocat folosirea abuzivă a sistemului său de inteligență artificială Claude de către o grupare de actori malițioși din nordul Yemenului. Potrivit companiei, aceștia încercau să dezvolte software destinat ghidării unor rachete. Anthropic nu i-a identificat explicit drept membri Houthi.

Rețeaua de aprovizionare și producția locală explică de ce gruparea și-a păstrat capacitatea de atac în ciuda campaniilor aeriene și a restricțiilor comerciale. Sprijinul iranian rămâne important, dar nu mai reprezintă singura sursă a arsenalului folosit în Yemen și împotriva obiectivelor din zonă.