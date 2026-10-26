Rebelii houthi atacă aeroporturi și instalații petroliere din Arabia Saudită. Conflictul se intensifică

Purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Saree, a declarat sâmbătă că atacurile au vizat mai multe obiective strategice saudite. Coaliția condusă de Arabia Saudită a transmis că forțele sale au intervenit în urma căderii unor fragmente în apropierea unor instalații petroliere, fără să comenteze direct declarațiile rebelilor, scrie Reuters.

Rebelii houthi susțin că au atacat aeroporturi și instalații petroliere din Arabia Saudită

Potrivit lui Yahya Saree, gruparea houthi a vizat aeroportul internațional King Khalid din Riad, aeroportul internațional King Fahd din Dammam, un aeroport din Najran și o bază aeriană din Khamis Mushait.

Purtătorul de cuvânt a mai afirmat că atacurile au vizat o instalație Aramco din Yanbu, rafinăria de petrol din Rabigh, stații de pompare a țițeiului și conducta East-West, o infrastructură importantă pentru transportul petrolului în Arabia Saudită.

Declarațiile grupării nu au fost confirmate independent în informațiile disponibile. De asemenea, coaliția condusă de Arabia Saudită nu a oferit un răspuns direct la lista de obiective despre care rebelii au susținut că au fost atacate.

La începutul acestei luni, rebelii houthi au avertizat companiile aeriene să evite spațiul aerian saudit, cu excepția celui de deasupra orașelor Mecca și Medina, pe fondul intensificării atacurilor asupra regatului.

Arabia Saudită a acuzat, la rândul său, gruparea că a vizat Mecca și Medina. Rebelii au respins aceste acuzații.

Rebelii houthi susțin că 17 persoane au murit în atacuri saudite în Yemen

Noile revendicări privind atacurile asupra Arabiei Saudite au venit după ce postul de televiziune Al-Masirah, afiliat rebelilor houthi, a acuzat regatul saudit că a efectuat lovituri separate în Yemen, soldate cu moartea a peste zece persoane. Riyadhul nu și-a asumat responsabilitatea pentru presupusele atacuri, potrivit informațiilor disponibile.

În paralel, guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită a anunțat că rebelii au lansat trei rachete balistice asupra unor obiective ale pazei de coastă din Aden, oraș-port situat în sudul Yemenului.

Ministerul de Interne al guvernului recunoscut internațional a precizat că două rachete au lovit sediul central al pazei de coastă, iar a treia a căzut asupra unei clădiri din districtul Tawahi.

Yahya Saree a declarat că forțele houthi au vizat concentrări de militari susținuți de Arabia Saudită în ceea ce el a numit tabăra Al-Nasr și la o bază militară navală din Aden. Acesta a susținut că ofițeri saudiți coordonau mobilizarea din zonă.

Coaliția condusă de Arabia Saudită nu a comentat imediat aceste afirmații.

Conflictul dintre rebelii houthi și Arabia Saudită amenință armistițiul din Yemen

Reluarea confruntărilor a pus în pericol armistițiul negociat sub egida Organizației Națiunilor Unite în 2022, care a redus semnificativ atacurile transfrontaliere dintre coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii houthi.

Coaliția sprijină guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional, în timp ce gruparea houthi controlează capitala Sanaa și alte teritorii din Yemen.

Intensificarea violențelor are loc pe fondul conflictului regional asociat războiului cu Iranul. Atacurile revendicate de houthi asupra infrastructurii petroliere și aeroporturilor saudite, alături de loviturile raportate în Aden, indică o nouă escaladare a confruntărilor, însă amploarea pagubelor și bilanțul complet al victimelor nu au fost confirmate independent.