„Dragă frate Lula”. Cum au reacționat liderii lumii la victoria istorică din Brazilia

„Trăiască democrația, poporul brazilian a câștigat. Felicitări, președinte Lula!”, a scris pe rețeaua X președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, potrivit AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva a obținut 51,76% din voturi, față de 48,24% pentru senatorul conservator Flávio Bolsonaro, după numărarea aproape a tuturor buletinelor.

Victorie împotriva pronosticurilor

Rezultatul a contrazis sondajele și primul tur, în care Flávio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, condusese cu 47,03%, iar Lula obținuse 45,16%.

Potrivit cotidianului argentinian La Nación, este prima dată în Brazilia când un candidat aflat pe locul doi în primul tur câștigă turul decisiv. Lula împlinește 81 de ani marți și devine unul dintre cei mai vârstnici lideri în funcție din cele două Americi, alături de Donald Trump și de Daniel Ortega.

Felicitări și din tabăra dreptei

José Antonio Kast, președintele de extremă dreapta al statului Chile și aliat al lui Bolsonaro, a anunțat că i-a transmis felicitări lui Lula. Kast a spus că Chile și Brazilia au multe în comun pentru viitor și că vor continua să lucreze împreună la integrarea economică și la combaterea crimei organizate.

Keiko Fujimori, liderul de dreapta al Peru, și-a reafirmat dorința de a întări alianța strategică și dezvoltarea Amazonului, pe care cele două țări îl împart. „Regiunea noastră are dușmani comuni, provocări comune și multe de câștigat atunci când lucrăm împreună”, a transmis Daniel Noboa, președintele Ecuadorului.

Premierul canadian Mark Carney a spus că relațiile bilaterale au înflorit sub Lula și că acum pot fi consolidate și mai mult. Mesaje au venit și de la președinții Paraguayului, Santiago Peña, și Boliviei, Rodrigo Paz.

„Frate” și „tovarăș”: stânga sărbătorește

„Dragă frate Lula”, i-a scris liderul cubanez Miguel Díaz-Canel, care a vorbit despre o victorie istorică. Ministerul de Externe al Venezuelei a lăudat angajamentul civic al brazilienilor, iar președintele Uruguayului, Yamandú Orsi, a spus că a vorbit cu „prietenul” său.

Fosta președintă a Argentinei Cristina Kirchner, care execută o pedeapsă de șase ani de închisoare la domiciliu pentru fraudă în achiziții publice, l-a numit pe Lula „tovarășe președinte”. Lula o vizitase la Buenos Aires în 2025. Din SUA, senatorul Bernie Sanders a vorbit despre o „victorie extraordinară”.

Reacții au venit și din Italia. Liderul Partidului Democrat, Elly Schlein, a scris că naționaliștii de dreapta pot fi învinși, în ciuda puterii, algoritmilor și miliardelor lor.

Ce urmează: Bolsonaro cere anularea votului

Flávio Bolsonaro a refuzat să-și recunoască înfrângerea și a anunțat că va cere anularea turului doi. El contestă decizia judecătorului Cristiano Zanin, de la Curtea Supremă Federală, de a prelungi votul cu două ore. „Este imposibil să recunosc rezultatul acestui vot în aceste condiții”, a declarat senatorul.

Analiștii consideră însă anularea foarte puțin probabilă, având în vedere diferența de peste patru milioane de voturi și faptul că propria sa campanie ceruse prelungirea programului din cauza ploilor din sudul țării.