Siria ar putea interveni militar pentru a sprijini Arabia Saudită în conflictul cu rebelii Houthi din Yemen

Scenariile analizate de autoritățile siriene variază de la furnizarea de mijloace defensive destinate protejării teritoriului saudit de atacurile cu rachete și drone, până la trimiterea efectivă de trupe în Yemen pentru a sprijini forțele guvernamentale susținute de Riad, potrivit surselor citate de Reuters.

Tema a fost abordată direct marți, în timpul unei vizite oficiale efectuate la Riad de președintele sirian Ahmed al-Sharaa, care s-a întâlnit cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Solicitat pentru o reacție, un diplomat sirian a afirmat că Damascul este solidar cu Arabia Saudită, însă prioritatea absolută rămâne redresarea internă după războiul civil, adăugând că orice cooperare se va desfășura strict prin canale oficiale și acorduri bilaterale.

Riscuri de securitate și tensiuni religioase pentru Damasc

Pentru Siria, o eventuală implicare militară prezintă însă riscuri. Noul stat sirian își reconstruiește armata din fostele grupări rebele care l-au înlăturat pe Bashar al-Assad și încearcă să evite implicarea în conflicte externe, concentrându-se asupra reconstrucției țării și gestionării tensiunilor interne.

Un oficial american a avertizat că o confruntare între armata siriană și Houthi, care aparțin unei ramuri a islamului șiit, ar putea căpăta conotații religioase într-o țară deja afectată de tensiuni între comunități. Din același motiv, Damascul ar fi refuzat anterior o solicitare americană de a contribui la lupta împotriva Hezbollah în Liban.

Obligația politică față de prințul Mohammed bin Salman

În paralel, Ahmed al-Sharaa este presat să-și demonstreze recunoștința față de Riad. Prințul Mohammed bin Salman a avut un rol determinant în legitimarea internațională a noii administrații de la Damasc, intermediind inclusiv o întâlnire istorică între Sharaa și președintele american Donald Trump în mai 2025.