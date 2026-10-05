OPEC+ păstrează producția de petrol neschimbată în noiembrie. România resimte deja presiunea prețurilor la carburanți

Decizia a fost luată duminică, în cadrul unei reuniuni online a celor șapte membri principali ai grupului: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman, potrivit Reuters.

OPEC+ nu majorează producția în noiembrie

Țintele de producție pentru noiembrie rămân astfel neschimbate. OPEC+ nu intenționează să facă noi ajustări importante ale politicii de producție înainte de anul viitor.

Producătorii din zona Golfului continuă însă să extragă mai puțin petrol decât nivelurile stabilite prin cotele oficiale. Exporturile au fost afectate de perturbările provocate de războiul dintre SUA, Israel și Iran, iar fluxurile au variat în ultimele luni între 60% și 80% din nivelurile normale, potrivit Reuters. „Piața petrolului rămâne tensionată”, a explicat analistul UBS Giovanni Staunovo, citat de Reuters.

Petrolul Brent rămâne peste 100 de dolari

Prețul petrolului a coborât ușor la sfârșitul săptămânii trecute, după ce liderii europeni au acceptat solicitarea președintelui american Donald Trump de a elibera rezerve de motorină. Presiunea asupra pieței nu a dispărut însă. Petrolul Brent se tranzacționa în continuare la peste 100 de dolari pe baril, față de aproximativ 73 de dolari înainte de izbucnirea războiului cu Iranul.

În paralel, conflictul a întârziat evaluarea capacității de producție a statelor OPEC+, un proces important pentru stabilirea cotelor din 2027. Grupul a majorat în mai multe etape țintele de producție în 2026, după ani de reduceri. O mare parte dintre aceste creșteri au rămas însă doar pe hârtie, deoarece problemele logistice și perturbările din Orientul Mijlociu au limitat producția efectivă.

Cei șapte membri principali au produs în august aproximativ 25 de milioane de barili pe zi. Nivelul a fost cu 630.000 de barili pe zi peste cel din iulie, dar cu aproximativ 5 milioane de barili pe zi sub nivelul de dinaintea războiului. OPEC+ mai are în vigoare reduceri de aproximativ 2 milioane de barili pe zi pentru majoritatea membrilor.

Ce înseamnă pentru șoferii din România

Decizia este importantă și pentru România, unde prețurile carburanților au rămas la niveluri ridicate. Datele din 1 octombrie ale Buletinului petrolier al Comisiei Europene indicau un preț mediu de aproximativ 1,90 euro pe litru pentru benzina standard în România și 2,10 euro pentru motorină.

La începutul lunii octombrie, prețul mediu raportat la pompă în România ajunsese la aproximativ 10,08 lei pe litru pentru benzină și 10,94 lei pentru motorină. Benzina era cu circa 19% peste minimul înregistrat în perioada analizată din acest an. Presiunea asupra prețurilor nu vine însă exclusiv din decizia OPEC+. Piața europeană este afectată de costurile ridicate ale petrolului și motorinei, de perturbările transporturilor și de incertitudinile legate de aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană a avertizat recent că piața petrolieră europeană rămâne tensionată, în special în cazul motorinei și al combustibilului pentru aviație. Rezervele de urgență ale UE sunt însă la niveluri ridicate, iar statele membre pregătesc măsuri pentru limitarea impactului asupra consumatorilor vulnerabili. Următoarea reuniune a celor șapte membri principali ai OPEC+ este programată pentru 1 noiembrie. Atunci grupul va analiza din nou situația pieței și producția pentru luna decembrie.