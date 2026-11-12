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Petrolul se ieftinește din nou, pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina și Iran. Prețurile coboară cu peste un dolar pe baril

Prețurile petrolului au scăzut joi cu peste un dolar pe baril, pe fondul speranțelor privind detensionarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Investitorii urmăresc rezultatele negocierilor diplomatice, dar și evoluția livrărilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.
Petrolul se ieftinește din nou, pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina și Iran. Prețurile coboară cu peste un dolar pe baril
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
12 nov. 2026, 06:46, Economic
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Petrolul Brent, referința pentru piața europeană, a pierdut 1,14 dolari, respectiv 1,2%, ajungând la 91,62 dolari pe baril, potrivit datelor Reuters de joi dimineață. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 1,04 dolari, tot cu 1,2%, până la 85,49 dolari pe baril. Scăderile vin după o revenire temporară a cotațiilor miercuri. Brent câștigase aproximativ 1,4%, iar WTI 0,6%, după ce ambele atinseseră marți minimele ultimelor două luni.

Negocierile privind Ucraina și Iranul pun presiune pe prețuri

Investitorii speră că eforturile diplomatice vor reduce riscurile care au afectat aprovizionarea mondială cu energie. „Piețele scad pe fondul așteptărilor că se desfășoară eforturi diplomatice pentru obținerea unui armistițiu între Rusia și Ucraina și că războiul din Iran nu se va intensifica înaintea summitului SUA-China de săptămâna viitoare”, a explicat Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef la Nissan Securities Investment.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite la Abu Dhabi, s-au încheiat miercuri cu un acord privind un schimb important de prizonieri. Discuțiile nu au rezolvat însă principalele divergențe dintre cele două țări, inclusiv disputa teritorială. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră la rezultate concrete privind încheierea războiului până la sfârșitul acestui an.

Prima zi a negocierilor trilaterale SUA-Rusia-Ucraina, în Abu Dhabi. Sursa foto: X/@OFMUAE

Iranul avertizează SUA, iar situația din Ormuz rămâne incertă

În Orientul Mijlociu, perspectiva unor negocieri între Washington și Teheran alimentează așteptările unei reduceri a tensiunilor. Autoritățile americane au transmis că problemele nucleare trebuie incluse în discuțiile inițiale privind încheierea războiului. Totuși, au redus posibilitatea unor noi atacuri militare. Iranul își menține însă poziția fermă. Mohsen Rezaei, oficial iranian responsabil de securitate, a declarat că țara sa nu va accepta transferul în străinătate al materialelor nucleare îmbogățite.

El a avertizat și că eventualele noi atacuri americane vor avea consecințe. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, continuă să fie afectată de perturbări. Analistul Hiroyuki Kikukawa consideră că această incertitudine limitează posibilitatea unei prăbușiri mult mai accentuate a prețurilor.

Producția de petrol crește, iar stocurile SUA se acumulează

Pe lângă negocierile diplomatice, piața reacționează și la semnalele privind creșterea ofertei. Producția de petrol a statelor OPEC+ a avansat în octombrie, în special datorită majorării extracției din Arabia Saudită, în ciuda dificultăților de transport prin Ormuz. În Statele Unite, stocurile de țiței ar fi crescut cu aproximativ nouă milioane de barili în ultima săptămână, potrivit datelor preliminare ale American Petroleum Institute. O asemenea acumulare poate indica o ofertă mai mare decât cererea și poate accentua presiunea asupra prețurilor. Datele oficiale ale Administrației americane pentru Informații în Energie (EIA) urmează să fie publicate joi, cu o zi întârziere din cauza unei sărbători naționale din SUA.

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