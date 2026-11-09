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Negocieri de pace la Abu Dhabi. Reprezentanții UE nu intră în sală

Oficiali europeni vor merge săptămâna aceasta la Abu Dhabi, acolo unde au loc negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Ele vor fi mediate de oficiali ai SUA.
Negocieri de pace la Abu Dhabi. Reprezentanții UE nu intră în sală
Sursa: X
Coralia Frigea
09 nov. 2026, 21:56, Știri externe
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Înalți oficiali ai Uniunii Europene, NATO și ai principalelor capitale europene merg la Abu Dhabi pentru a lua parte la negocierile de pace mediate de SUA. Conform POLITICO, ei ar putea încerca să influențeze rezultatul.

Încercarea SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina coincide cu temerile europenilor, care riscă să fie complet exclusă din proces.

Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA Donald Trump, a declarat că discuțiile se vor concentra pe „o nouă arhitectură de securitate europeană”. Expresia ar fi fost folosită de mai multe ori și de oficiali ruși atunci când explicau reducerea prezenței NATO în țările de pe linia frontului și limitarea forțelor armate ale Ucrainei, mai relatează POLITICO.

Cine se va așeza la masa negocierilor

Din partea Ucrainei, Rustem Umerov, șeful serviciului de informații externe de la Kiev, va merge în Emiratele Arabe Unite. La polul opus al mesei va sta delegația Rusiei, condusă de Vladimir Medinsky, consilier prezidențial.

SUA îl aduce la masa negocierilor pe Kushner, alături de trimisul special al Americii, Steve Witkoff.

Reprezentanții europeni vor aștepta rezultatul negocierilor în afara sălii. Cu toate acestea, UE trimite în delegație consilieri pe securitate națională din Franța, Regatul Unit, Germania și Italia. În ciuda prezenței lor la Abu Dhabi, nu se preconizează ca echipa europeană să fie prezentă în sala negocierilor, mai ales în timpul discuțiilor principale, au declarat doi înalți funcționari.

Un oficial german a transmis, pentru POLITICO, că formatul discuțiilor va fi stabilit „pe măsură ce negocierile vor avansa”. Kremlinul și-ar fi exprimat deja opoziția față de o participare directă a europenilor la negocieri.

Ursula von der Leyen a confirmat luni, într-o conferință de presă susținută la București, că Uniunea Europeană va fi reprezentată la negocierile de la Abu Dhabi.

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