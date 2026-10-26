Prețul petrolului scade cu peste 2%. Noile atacuri asupra Arabiei Saudite pot duce din nou la scumpiri majore

Atacurile rebelilor houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite au provocat o creștere puternică a prețurilor petrolului la sfârșitul săptămânii trecute. Luni, însă, cotațiile au început să scadă, în timp ce investitorii evaluează atât riscul întreruperii livrărilor de petrol, cât și posibilitatea reducerii consumului din cauza prețurilor ridicate.

Potrivit CNBC, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu 2,19%, până la 101 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent, reperul internațional pentru stabilirea prețurilor, s-a ieftinit cu 1,89%, până la 114,51 dolari pe baril.

Atacurile asupra Arabiei Saudite pot scumpi din nou petrolul

Rebelii houthi din Yemen au anunțat că au atacat sâmbătă principalul aeroport din Riad, capitala Arabiei Saudite, precum și instalații petroliere din regat.

Alte rachete și drone au fost interceptate de autoritățile saudite duminică. În aceeași zi, operațiunile de pe principalul aeroport al țării au fost reluate parțial, deși aeroportul suferise pagube în urma atacurilor anterioare.

Rebelii houthi au amenințat că vor continua atacurile.

Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din lume. Atacurile asupra conductelor, rafinăriilor și terminalelor de export pot întrerupe livrările și pot duce la creșterea rapidă a prețurilor.

Un atac de amploare asupra infrastructurii petroliere saudite ar putea avea consecințe la nivel mondial, deoarece multe țări depind de petrolul și combustibilii importați.

Petrolul ar putea depăși 140 de dolari pe baril

Analiștii de pe piața petrolului estimează că incertitudinea geopolitică a adăugat deja aproximativ 20 de dolari la prețul unui baril de petrol.

Această diferență reprezintă ceea ce specialiștii numesc primă de risc geopolitic: suma suplimentară pe care cumpărătorii sunt dispuși să o plătească din cauza temerilor că aprovizionarea ar putea fi întreruptă.

Experții avertizează că un atac important asupra conductei Est-Vest din Arabia Saudită, care permite transportul petrolului către Marea Roșie, sau asupra altor rafinării ar putea provoca noi creșteri puternice ale prețurilor.

Totuși, petrolul foarte scump poate produce și efectul invers, prin reducerea cererii.

Dacă petrolul Brent depășește pragurile de 120, 130 sau 140 de dolari pe baril, consumul ar putea începe să scadă, explică analiștii.

Fenomenul este cunoscut în economie drept distrugerea cererii. Atunci când petrolul și carburanții devin prea scumpi, populația începe să consume mai puțin, companiile reduc unele activități, iar transporturile și industria încearcă să limiteze cheltuielile cu energia.

Prin urmare, prețurile foarte ridicate pot ajunge să reducă cererea de petrol, ceea ce limitează posibilitatea unor noi scumpiri.