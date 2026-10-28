„Profetul” singularității. Ray Kurzweil spune că oamenii se vor contopi cu inteligența artificială în 2045

Inteligența artificială nu va ajunge să-i înlocuiască pe oameni, ci va deveni o parte din ei, crede Ray Kurzweil, citat de AS.

Inventatorul american, care lucrează pentru Google, numește acest moment „singularitate tehnologică”: un punct după care tehnologia avansează atât de repede încât e greu de imaginat ce urmează. Kurzweil merge mai departe și spune că oamenii își vor integra sisteme artificiale în creier ca să-și extindă capacitățile.

O predicție veche de 20 de ani

Kurzweil vorbea despre anul 2045 încă din 2005, în cartea „The Singularity Is Near”. În iunie 2024 a publicat continuarea, „The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI”, în care păstrează data.

Tot acolo menține și o predicție mai apropiată: în 2029, calculatoarele ar atinge nivelul inteligenței umane.

Schimbarea nu va veni peste noapte. Kurzweil crede că primii pași au fost deja făcuți, pentru că lăsăm tot mai multe urme pe internet: mesaje, fotografii, videoclipuri și conversații care arată cum gândim și cum vorbim.

Spre sfârșitul acestui deceniu, aceste date ar duce la simulări tot mai realiste ale unor persoane anume, copii digitale cu amintiri și trăsături de personalitate. Kurzweil numește această a doua versiune a unui om „You 2”.

Nanoroboți care trec prin capilare

În anii 2030, interfețele creier-calculator, precum cele dezvoltate de Neuralink, ar aduce componente artificiale chiar în deciziile noastre. Rolul principal l-ar avea însă nanoroboții, dispozitive minuscule studiate deja în medicină pentru a duce medicamente în anumite zone ale corpului.

Într-un interviu pentru The Guardian, Kurzweil a spus că aceștia ar intra în creier prin capilare și că „vom mări inteligența de un milion de ori până în 2045”.

În anii 2040 și 2050, nanotehnologia va permite modificarea corpului și a creierului dincolo de limitele naturale: mai multă forță, mai multă rezistență și o minte de milioane de ori mai puternică. Sunt însă doar predicții, nu capacități pe care tehnologia le-a demonstrat.

Cel mai extrem scenariu este cel al „materiei cenușii”: nanoroboți capabili să se reproducă singuri, care scapă de sub control și consumă materia organică pentru a construi alte mașini, într-o reacție în lanț.

Rămân și întrebări mai apropiate: o copie digitală care are amintirile, personalitatea și înfățișarea cuiva ar fi acea persoană sau doar o imitație? Ce drepturi ar avea și cine ar răspunde pentru faptele ei?

Nu toți îi împărtășesc entuziasmul. La apariția cărții, Washington Post a scris că Kurzweil rămâne, „cumva, încă” încântat de ideea contopirii oamenilor cu mașinile.