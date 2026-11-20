Roxana Mînzatu anunță că tinerii europeni vor avea din nou oportunități extinse de mobilitate în Regatul Unit, după ce Uniunea Europeană și Marea Britanie au încheiat negocierile pentru programul Youth Experience Scheme. Acesta va permite anual unui număr de până la 100.000 de tineri europeni să locuiască în Marea Britanie pentru a lucra, studia, face voluntariat sau călători.

În schimb, peste 100.000 de tineri britanici vor putea beneficia de aceleași oportunități în statele Uniunii Europene.

Programul se adresează persoanelor cu vârste între 18 și 31 de ani și va permite șederi de până la trei ani. Măsura reprezintă o schimbare importantă pentru tinerii europeni, ale căror posibilități de mobilitate în Regatul Unit au fost restrânse după Brexit.

Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, după participarea la Summitul UE–Regatul Unit de la Bruxelles, unde a discutat despre educație, mobilitatea tinerilor și cooperarea dintre cele două părți.

Un alt rezultat anunțat este revenirea Regatului Unit în programul Erasmus+ începând din ianuarie 2027. Astfel, elevii, studenții, profesorii și organizațiile din UE și Marea Britanie vor avea din nou acces la oportunități de studiu, formare și schimburi educaționale.

De asemenea, Uniunea Europeană și Regatul Unit continuă discuțiile pentru reducerea taxelor universitare aplicate studenților europeni în universitățile britanice. Potrivit Roxanei Mînzatu, există un angajament pentru reducerea acestor costuri în următoarele șase luni.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a subliniat că investițiile în educație și competențe, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă, sunt importante pentru competitivitatea economiilor europene și britanice.