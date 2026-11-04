Liderul Iranului, după înfrângerea republicanilor în SUA: „Cei care speră la o schimbare se înșală amarnic”

Înfrângerea republicanilor la alegerile americane de la jumătatea mandatului nu va schimba politica Washingtonului față de Teheran, consideră liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Acesta a transmis miercuri, la o zi după scrutinul din SUA, un mesaj scris, cu ocazia unei sărbători naționale din Iran.

„Dacă mai există persoane care păstrează chiar și cea mai mică speranță că sistemul hegemonic își poate schimba comportamentul sau că schimbările din interiorul partidelor și facțiunilor sale politice ar putea aduce o schimbare, ori care își imaginează că, făcând concesii Statelor Unite, le-ar putea convinge să renunțe la ostilitatea față de națiunea iraniană, se înșală amarnic”, a transmis Khamenei.

Iranul promite un răspuns mai amplu în cazul unor noi atacuri americane

Mojtaba Khamenei a declarat că Iranul va răspunde cu o forță mai mare dacă Statele Unite vor lansa noi atacuri asupra țării sale.

„Dacă aceste agresiuni se repetă, răspunsul va fi mult mai amplu”, a afirmat liderul iranian.

Khamenei susține că acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz și distrugerea unor baze militare americane din țările din regiune au reprezentat reacții la atacurile lansate de Statele Unite în timpul războiului. El a descris aceste acțiuni drept parte a unei confruntări mai ample împotriva dominației americane, pe care a numit-o „un jihad inițial împotriva aroganței globale, la scară regională”.

Liderul iranian nu a mai apărut în public după ce a fost rănit în atacurile americano-israeliene de la începutul acestui an, în care tatăl său, fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis.

„Mitul invincibilității Statelor Unite a fost spulberat” Potrivit liderului iranian, evenimentele din Golful Persic au demonstrat limitele puterii militare americane. „Situația din Golful Persic, în special din Strâmtoarea Ormuz, a spulberat mitul invincibilității Statelor Unite”, a afirmat liderul iranian. Khamenei susține că evenimentele din regiune au demonstrat și slăbiciunea guvernelor care depind de sprijinul unor puteri străine. „Situația din Golful Persic, în special din Strâmtoarea Ormuz, a scos la iveală slăbiciunea și neputința guvernelor care se bazează pe alte puteri decât propriile popoare, precum și lipsa de loialitate și incapacitatea marilor puteri de a-și apăra statele-client”, a transmis Khamenei. Acesta a mai afirmat că rezistența Iranului a provocat pierderi uriașe Statelor Unite și aliaților săi. Khamenei acuză SUA că urmăresc dezmembrarea Iranului

Mojtaba Khamenei consideră că ostilitatea Statelor Unite față de Iran reprezintă o politică urmată de administrațiile americane de peste șapte decenii.

„Conducătorii americani au încercat în mod constant să forțeze Iranul să se supună”, a afirmat acesta, invocând lovitura de stat din Iran din 1953, susținută de Statele Unite, sancțiunile economice impuse Teheranului și uciderea, în 2020, a generalului Qassem Soleimani, comandantul Forței Quds, unitatea responsabilă de operațiunile externe ale Gărzilor Revoluționare iraniene.

Khamenei a acuzat Washingtonul că urmărește capitularea necondiționată a Iranului și chiar dezmembrarea țării. În opinia sa, eventualele concesii făcute Statelor Unite nu ar duce la îmbunătățirea relațiilor, ci ar încuraja noi cereri din partea americanilor.