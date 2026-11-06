Militarii ruși vorbesc despre pierderi catastrofale în zona Tiotkino. Potrivit Nexta, relatările militarilor au fost publicate de canalul Z „Severny Kanal”, iar britanicul OSINT ChrisO_wiki le-a tradus în engleză. Martorii vorbesc despre „un singur mormânt comun” și compară evenimentele cu un „al doilea Stalingrad”.

Tiotkino se află în zona de graniță dintre regiunile Kursk și Sumî. Supraviețuitorii susțin că în zonă unitățile militare rusești au suferit pierderi enorme. Conform relatărilor militarilor, mai multe unități au fost distruse, inclusiv regimentele 22 și 9, precum și un grup de asalt. Răniții au așteptat săptămâni la rând evacuarea și au murit fără să primească ajutor. Corpurile celor decedați au rămas în buncăre distruse și în gropi încă din anul 2025.

„Fiecare intersecție este sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei. Pădurea Rîjovski, calea ferată, acolo este un dezastru, totul este plin de cadavre de la începutul anului 2025”, a declarat unul dintre militarii ruși.

Câți oameni au murit în Bătălia de la Stalingrad

Bătălia de la Stalingrad în care armata germană și aliații săi au luptat împotriva armatei sovietice este una dintre cele mai sângeroase confruntări din istorie. Între august 1942 și februarie 1943, au fost peste două milioane de victime, militari din ambele tabere și civili.

Peste jumătate dintre acestea au fost în tabăra rusă. Statistica include militari și civili morți, răniți și dispăruți.

Ce pierderi are armata rusă în Ucraina

Armata rusă are pierderi uriașe pe frontul ucrainean. De la începutul războiului, în februarie 2022, armata rusă a înregistrat aproximativ 1,6 milioane de pierderi de personal, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Este vorba despre militari uciși, răniți sau dispăruți.

Jurnaliștii americani susțin că în luna octombrie, 2026, s-a înregistrat un record de pierderi. Se vorbește despre aproximativ 54.400 de militari uciși sau grav răniți într-o singură lună. Octombrie este a patra lună consecutivă în care pierderile estimate ale armatei ruse depășesc pragul de 40.000 de soldați. Cifrele nu sunt oficiale deoarece rușii nu prezintă raportări privind pierderile.