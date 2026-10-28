Bilanțul Kievului după atacurile cu drone din 2026: peste 300.000 de victime în rândul militarilor ruși

Dronele ucrainene au provocat pierderi importante armatei ruse în primele zece luni ale anului. Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat marți că aproximativ 302.000 de militari ruși au fost uciși sau răniți în urma atacurilor cu aparate fără pilot.

Cele mai mari pierderi, înregistrate în martie și aprilie

Potrivit bilanțului publicat de autoritățile ucrainene, cele mai mari pierderi provocate de drone au fost înregistrate în martie, când aproape 34.000 de militari ruși au fost uciși sau răniți. În aprilie, numărul victimelor a fost aproape la fel de mare, 33.961, iar în septembrie a ajuns la 32.739.

În ianuarie, atacurile cu drone au provocat aproape 30.000 de victime în rândul militarilor ruși, iar în februarie peste 26.000. În mai, bilanțul a ajuns la 30.548 de militari uciși sau răniți, în timp ce în iunie au fost raportate 27.072 de victime.

Pierderile au crescut din nou în iulie, iar pentru luna august au fost raportate 29.554 de victime. În primele 25 de zile ale lunii octombrie, dronele ucrainene au ucis sau rănit alți 27.829 de militari ruși, susțin oficialii militari de la Kiev.

Ministerul ucrainean al Apărării a precizat că fiecare atac cu drone este înregistrat video în sistemul militar DELTA, iar rezultatele sunt verificate de Brave1, o structură ucraineană care confirmă loviturile și contribuie la întocmirea bilanțului pierderilor rusești.

Ucraina a contractat cu 300% mai multe drone decât anul trecut

Autoritățile ucrainene consideră că atacurile cu drone contribuie la reducerea efectivelor armatei ruse, la slăbirea capacității de luptă a unităților militare și la încetinirea ofensivei. Totodată, folosirea acestora ajută la protejarea militarilor ucraineni, îngreunând apropierea trupelor ruse de pozițiile defensive.

Ucraina a crescut achizițiile de drone. Potrivit Ministerului Apărării, Agenția pentru Achiziții în Domeniul Apărării (DOT), instituția responsabilă de cumpărarea echipamentelor pentru armată, a contractat în 2026 cu 300% mai multe aparate fără pilot decât în 2025. Acestea sunt de diferite tipuri și sunt folosite în mai multe categorii de misiuni militare.

Soldații ucraineni, recompensați pentru lovirea țintelor rusești

Armata ucraineană folosește și un sistem de recompensare a militarilor pentru loviturile confirmate asupra țintelor rusești.

Soldații primesc puncte pentru loviturile confirmate asupra țintelor rusești. Acestea pot fi folosite pentru a obține drone, echipamente care bruiază comunicațiile inamice și vehicule terestre fără pilot, prin Brave1 Market, o platformă prin care unitățile militare își pot procura echipamentele necesare pe front.