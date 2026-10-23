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Zborurile pe aeroporturile din Moscova, amânate din cauza atacurilor cu drone. Călătorii sunt evacuați

Aeroporturile din Moscova au fost închise temporar vineri, după ce autoritățile din Rusia au emis o alertă aeriană. Călătorii au fost evacuați din terminale, iar bucăți de drone au fost văzute pe pista celui mai mare aeroport de lângă capitală.
Zborurile pe aeroporturile din Moscova, amânate din cauza atacurilor cu drone. Călătorii sunt evacuați
dronă ucraineană FP-1/sursa foto: Fire Point
Coralia Frigea
23 oct. 2026, 17:30, Știri externe
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Aeroporturile din Moscova s-au închis vineri, după ce autoritățile rusești au emis o alertă aeriană în regiune. Atât sosirile, cât și plecările, sunt suspendate, conform anunțului făcut de primarul Moscovei, Sergey Sobyanin.

Potrivit presei ruse, dronele ucrainene au încercat să treacă de sistemul de apărare anti-aerian al Moscovei, însă toate ar fi fost distruse de armată.

Șase drone ucrainene, distruse. Ce au transmis oficialii ruși

Conform presei din Ucraina, primul anunț a venit în jurul orei 13:38, de la primarul capitalei rusești. Acesta informa cetățenii Moscovei că armata a distrus patru obiective aeriene care se îndreptau spre oraș.

„Patru vehicule aeriene fără pilot care se îndreptau spre Moscova au fost distruse de forțele de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării. Specialiștii serviciilor de intervenție lucrează la locul unde au căzut fragmentele.”, a transmis Sergey Sobyanin.

După jumătate de oră, edilul capitalei rusești a revenit și a mai precizat că alte două drone au fost distruse de militari.

O bucată de dronă, găsită pe cel mai mare aeroport din Rusia

Autoritățile rusești au transmis că lucrează la colectarea bucăților de drone care au rezultat din atacuri. Între timp, au fost observate astfel de resturi pe pista celui mai mare aeroport din Rusia, Aeroportul Internațional Șeremetievo „Aleksandr Pușkin”.

Toate cele patru aeroporturi din jurul Moscovei au fost închise temporar, pe durata alertei.

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