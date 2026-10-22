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Militari ruși și malieni, acuzați că torturează civili în Mali. Deținuții, electrocutați și înecați

Human Rights Watch acuză militari din Mali și membri ai Corpului Africa al Rusiei că au torturat civili în timpul operațiunilor împotriva grupărilor insurgente. Mai mulți deținuți au murit în urma abuzurilor, iar familiile unor supraviețuitori au fost obligate să plătească răscumpărări pentru eliberarea acestora.
Militari ruși și malieni, acuzați că torturează civili în Mali. Deținuții, electrocutați și înecați
Membri ai Corpului Africa al Rusiei, în Bamako, capitala statului Mali. Imagine de arhivă/sursa foto: SIPA
Maria Miron
22 oct. 2026, 12:57, Știri externe
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Human Rights Watch (HRW), organizație internațională care documentează încălcările drepturilor omului, a anunțat joi că armata din Mali și Corpul Africa al Rusiei au reținut sute de persoane în timpul operațiunilor împotriva grupărilor insurgente. Potrivit organizației, mai mulți dintre cei arestați au fost ținuți ilegal în baze militare.

Patru bărbați, arestați într-o zonă controlată de gruparea jihadistă Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM), au povestit organizației pentru drepturile omului ce au îndurat în detenție.

Aceștia au fost duși la o bază militară din Sévaré, în centrul statului Mali, unde au fost închiși, alături de zeci de alte persoane, într-un container metalic lung de aproximativ 20 de metri. Spațiul nu avea ferestre, ventilație, toalete sau instalații pentru spălat, iar temperatura era extrem de ridicată. În doar câteva zile, numărul deținuților a depășit 70.

Bărbații au declarat că primeau o singură masă pe zi, în cantitate mică și de proastă calitate, și că li s-a refuzat asistența medicală. Ei au relatat că au fost torturați pentru a mărturisi presupuse legături cu JNIM.

Opt civili, uciși într-un atac cu dronă

O dronă militară, despre care Human Rights Watch spune că aparține armatei din Mali, a lovit pe 16 septembrie satul Guélédié, din regiunea Mopti, în centrul țării. Opt bărbați, cu vârste între 25 și 40 de ani, au fost uciși, iar cel puțin șase persoane au fost rănite.

Potrivit martorilor citați de organizație, victimele se adunaseră în jurul unui copac, unde un localnic oferea acces la internet prin serviciul Starlink. Armata din Mali a declarat că a vizat posibili teroriști aflați în zonă.

Înecat și electrocutat

Unul dintre supraviețuitori a povestit că doi militari ruși l-au scufundat în mod repetat într-un butoi cu apă și l-au electrocutat de fiecare dată când își pierdea cunoștința.

„Aproape am murit când doi soldați ruși m-au înecat într-un butoi cu apă. De fiecare dată când îmi pierdeam cunoștința, mă readuceau în simțiri cu șocuri electrice, apoi mă înecau din nou”, a relatat bărbatul.

Acesta a mai spus că agresorii i-au ars fesele cu plastic încins și au dat foc materialului textil de pe spatele său.

Potrivit mărturiilor, mai mulți deținuți au murit în container după ce au fost torturați. Unul dintre supraviețuitori a declarat că opt persoane au murit în perioada în care a fost ținut acolo.

Bărbații intervievați au fost eliberați după ce familiile lor au plătit bani militarilor. Trei dintre familii ar fi achitat aproximativ 3.000 de dolari fiecare, iar o altă familie 1.800 de dolari.

Cum a ajuns Rusia să aibă un rol militar în Mali

Mali este condus din 2021 de o juntă militară condusă de Assimi Goïta, ajuns la putere în urma a două lovituri de stat. Relațiile deteriorate cu statele occidentale au determinat autoritățile de la Bamako să se apropie de Rusia.

Inițial, în țară au operat mercenari din gruparea Wagner, înlocuiți ulterior de Corpul Africa, structură aflată sub controlul Ministerului rus al Apărării.

Printre grupările care luptă împotriva autorităților se numără JNIM, afiliată rețelei teroriste Al-Qaida, și Frontul pentru Eliberarea Azawadului (FLA), care urmărește independența teritoriilor din nordul țării.

Statele Unite au desemnat JNIM drept organizație teroristă străină în 2018.

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