Rusia ar fi pierdut peste 1,56 milioane de militari de la începutul războiului din Ucraina. Noul bilanț anunțat de Kiev

Numai în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi pierdut încă 2.100 de militari, relatează The Kyiv Independent. Conform datelor prezentate luni, 19 octombrie 2026, pierderile totale de personal ale armatei ruse au ajuns la 1.567.160 de militari. Cifra reprezintă estimarea Kievului privind pierderile de personal, nu exclusiv numărul soldaților uciși, și nu a fost confirmată independent.

Peste 12.400 de tancuri și 51.000 de sisteme de artilerie, în bilanțul pierderilor rusești

Statul Major ucrainean a publicat și datele privind echipamentele militare pe care Rusia le-ar fi pierdut de la începutul invaziei.

Potrivit raportului, bilanțul cumulat include:

12.416 tancuri;

25.565 de vehicule blindate de luptă;

164.578 de vehicule și cisterne de combustibil;

51.317 sisteme de artilerie;

2.224 de lansatoare multiple de rachete;

1.714 sisteme de apărare antiaeriană;

449 de avioane și 356 de elicoptere;

2.974 de vehicule terestre fără pilot;

35 de nave și ambarcațiuni și două submarine.

Aceste cifre provin din raportările armatei ucrainene și nu pot fi verificate independent în totalitate.

Ce arată estimările occidentale despre pierderile celor două armate

Evaluările unor centre de analiză occidentale indică, de asemenea, pierderi militare rusești semnificativ mai mari decât cele ucrainene. Un raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimează că raportul pierderilor dintre Rusia și Ucraina ar fi de aproximativ 2,5 la 1 sau 2 la 1.

Potrivit unei analize CSIS din ianuarie 2026, Ucraina ar fi înregistrat între 500.000 și 600.000 de militari uciși, răniți sau dispăruți între februarie 2022 și decembrie 2025. Dintre aceștia, între 100.000 și 140.000 ar fi fost uciși în luptă. Autoritățile ucrainene nu publică în mod regulat propriile pierderi militare, invocând motive de securitate operațională.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat însă, într-un interviu acordat France TV pe 4 februarie, că cel puțin 55.000 de militari ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei, la care se adaugă un număr important de persoane dispărute. Intensitatea luptelor și a atacurilor cu drone îngreunează recuperarea trupurilor militarilor căzuți pe front, necesară inclusiv pentru identificarea prin teste ADN.