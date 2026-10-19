Marco Rubio îndeamnă Ucraina și Rusia să se concentreze pe încheierea războiului și lansează critici la adresa lui Zelenski: Nu știu de unde scoate aceste lucruri

Marco Rubio a afirmat că președintele american Donald Trump își dorește încheierea războiului din Ucraina, însă nu a confirmat dacă a fost stabilită o întâlnire între liderul de la Casa Albă, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping pentru discutarea unui posibil acord de pace, notează Reuters.

De asemenea, liderul diplomației americane a subliniat că războiul trebuie să se încheie cât mai repede, avertizând asupra efectelor războiului asupra statelor nebeligerante.

„Nu vedem nimic bun ieșind din acest război. Îi întrevădem numeroase aspecte negative, inclusiv riscul foarte real de escaladare și de extindere a conflictului… într-o altă țară, fie din cauza unui act de sabotaj eșuat, fie din cauza unor drone care, fiind vizate de mijloace de război electronic, ajung să pătrundă pe teritoriul unei țări vecine”, a spus Rubio.

Disputa sancțiunilor și a livrărilor de motorină rusească

Administrația americană încearcă să medieze un acord pentru încheierea conflictului, iar Trump a justificat recent încheierea unui acord privind importurile de motorină rusească și suspendarea unor sancțiuni impuse Moscovei prin necesitatea menținerii Kremlinului la masa negocierilor. Deciziile au fost criticate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întrebat despre declarațiile liderului ucrainean privind oprirea informațiilor de securitate transmise de SUA către Ucraina, Rubio a respins clar acuzațiile.

„Nu știu de unde scoate aceste lucruri sau de ce le declară presei. Nu a existat nicio pauză”, a spus Rubio.

Q: Zelensky said that the U.S. had paused some intelligence sharing earlier this week. Rubio: I don’t know where he’s getting these things from or why he’s saying these things to the press. There’s been no pause. Zelensky should be focused on bringing an end to this war. https://t.co/36TAlY7zH7 — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Declarațiile au fost făcute de la Samarkand, în Uzbekistan, unde urmează să se întâlnească cu liderii formatului C5+1, care reunește Statele Unite și cinci foste republici sovietice din Asia Centrală: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.