Francesca Albanese, raportorul special al ONU privind drepturile omului în teritoriile palestiniene, a rămas blocată vineri într-un terminal de aeroport, după ce i s-a refuzat intrarea în Costa Rica.

Albanese a postat pe X o fotografie în care apare o valiză lângă un șir de scaune goale, însoțită de mesajul: „Aici îmi voi petrece prima noapte în Costa Rica”.

This is where I will spend my first night in Costa Rica. https://t.co/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

Ea așteaptă o decizie a instanței cu privire la posibilitatea de a intra în țară sau obligația de a pleca, scrie The Independent.

Ce i se reproșează lui Albanese

Autoritățile de imigrare din Costa Rica i-au blocat intrarea joi, motivând că aceasta face obiectul unei „alerte” internaționale din cauza unor presupuse legături cu terorismul și că prezența sa reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Albanese este un investigator independent important care examinează abuzurile asupra drepturilor omului în teritoriile palestiniene. Ea face parte dintr-un grup de experți numiți de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului – organism cu 47 de membri, cu sediul la Geneva – pentru a monitoriza și a raporta cu privire la situația drepturilor omului în diverse țări, precum și la respectarea unor drepturi specifice la nivel mondial.

Ea a fost sancționată de Statele Unite în iulie 2025, din cauza activității sale și a criticilor dure la adresa politicilor SUA și ale Israelului în timpul războiului din Gaza. Secretarul de Stat Marco Rubio a descris acțiunile acesteia drept o „campanie de război politic și economic împotriva Statelor Unite și a Israelului”.

Albanese călătorise în Costa Rica la invitația Universității din Costa Rica, instituție care urma să-i acorde un titlu de doctor honoris causa.

După ce i s-a refuzat intrarea în țară, a fost depusă o cerere de tip „habeas corpus” în numele său la Camera Constituțională a Curții Supreme. Instanța a emis un ordin provizoriu care îi permitea să rămână în țară și a acordat autorităților de imigrare un termen de 24 de ore pentru a explica motivele refuzului intrării.

Albanese așteaptă decizia în aeroport

Până la soluționarea cererii, Albanese rămâne într-o încăpere din incinta aeroportului. De acolo, ea a participat prin apel video la ceremonia de acordare a titlului de doctor honoris causa din partea universității. Unul dintre asistenții săi, căruia i s-a permis intrarea în țară, a primit titlul în numele ei.

În discursul său, Albanese a afirmat că decizia de a-i refuza intrarea în țară ar putea avea legătură cu sancțiunile.

„Sunt profund indignată de faptul că guvernul din Costa Rica a răspândit informații false, asociindu-mă cu terorismul. Apărarea drepturilor omului nu înseamnă terorism, iar guvernul va trebui să răspundă pentru aceste insinuări, așa cum este firesc într-un stat guvernat de statul de drept”, a declarat Albanese.

Guvernul de dreapta din Costa Rica se numără printre guvernele din regiune care au încercat să se apropie de administrația Trump, acceptând primirea unor persoane deportate din SUA – o măsură care a atras critici dure -, și a construit o mega-închisoare după modelul celei a lui Bukele, ca parte a angajamentului său de a combate cu fermitate criminalitatea.

Albanese a criticat ceea ce a descris drept complicitatea guvernului din Costa Rica la politicile israeliene de opresiune împotriva palestinienilor, făcând referire la semnarea unui acord de liber schimb cu Israelul, care așteaptă ratificarea legislativă.

Reacția președintei

Președinta statului Costa Rica, Laura Fernández, nu a comentat pe marginea acestui subiect, însă ministrul președinției – fostul președinte Rodrigo Chaves – a abordat intervenția instanței pe rețelele de socializare.

„Încă o uzurpare din partea unei puteri judiciare tot mai arbitrare, care își arogă atribuțiile celorlalte două ramuri ale statului și care, mai mult, protejează acum străini vizați de alerte internaționale pentru legături cu ACTE TERORISTE!” a scris Chaves, referindu-se la cererea de „habeas corpus” care a blocat expulzarea lui Albanese.