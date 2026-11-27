Salvatorii au găsit la bord cel puțin opt migranți, iar șase persoane au fost duse cu elicopterul la spital, în stare gravă, a anunțat serviciul spaniol de salvare maritimă, potrivit Reuters.

Barca a fost descoperită la 72 de kilometri de insula El Hierro și a fost remorcată spre portul La Estaca.

Tot vineri, alți 84 de supraviețuitori au coborât dintr-o altă barcă în portul La Restinga de pe aceeași insulă. Acolo funcționează un centru de primire a migranților și un spital de campanie, unde sunt preluate majoritatea bărcilor care ajung pe insulă.

Record absolut de sosiri

Numărul migranților ajunși în Insulele Canare a crescut puternic din octombrie. Pe 25 noiembrie s-a înregistrat un record: 2.100 de oameni într-o singură zi, cei mai mulți ajunși pe El Hierro, o insulă cu doar 11.400 de locuitori.

Încă de la începutul lunii, autoritățile insulei au declarat stare de urgență, după ce în doar o săptămână sosiseră peste 3.300 de oameni cu aproximativ 30 de bărci.

„Multă durere și un sentiment de neputință în fața acestei noi tragedii”, a scris pe X liderul guvernului regional, Fernando Clavijo, care a cerut intervenția Guvernului spaniol și a Comisiei Europene. „Urgența umanitară nu începe în El Hierro, ci pe țărmurile Senegalului și Gambiei, unde trebuie să acționăm”, a adăugat el.

Migrația, temă centrală în campanie

Imigrația a devenit una dintre temele principale ale campaniei pentru alegerile de duminică. Premierul Pedro Sánchez susține beneficiile imigrației pentru economie, în timp ce dreapta, aflată în frunte în sondaje, cere controale mult mai stricte.

Mii de migranți încearcă în fiecare an traversarea Atlanticului în bărci supraaglomerate, în ciuda mării agitate și a curenților puternici. Sosirile cresc de obicei toamna, când condițiile pe mare sunt mai favorabile.