Un nou val de migranți în Spania. Peste 2.000 de africani au ajuns în Insulele Canare în două zile

Arhipelagul din nord-vestul Africii este un punct de intrare important pentru migranții, în principal din Africa de Vest, care încearcă periculoasa traversare a Atlanticului în ambarcațiuni improvizate. Peste 13.000 dintre cele peste 28.000 de persoane care au ajuns în Spania pe mare între ianuarie și sfârșitul lunii octombrie au debarcat în Insulele Canare, potrivit Ministerului de Interne, relatează AP.

Spania a declarat marți o stare de urgență migratorie pe insule, în urma unei creșteri a sosirilor din ultimele săptămâni, în special din Africa Subsahariană. Țara urmează să organizeze alegeri generale anticipate peste două săptămâni.

Serviciul de salvare a declarat că a asistat 1.324 de persoane la bordul a 14 bărci, majoritatea ajungând în El Hierro, o insulă cu o populație de 12.000 de locuitori. Această cifră se apropie de recordul zilnic de salvare de pe rută, de 1.461 de persoane, stabilit pe 7 noiembrie 2020.

Personalul Crucii Roșii întâmpină migranții în port, oferindu-le haine uscate, mâncare și apă și înregistrându-le sosirea, a declarat Dácil León, coordonatorul de urgență al organizației din Tenerife, pentru postul public de televiziune RTVE.

Una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume

Traversarea Atlanticului dintre Africa de Vest și Insulele Canare este una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume . Deși insulele se află la aproximativ 105 kilometri de cea mai apropiată coastă africană, mulți migranți aleg rute mai lungi pentru a se sustrage forțelor de securitate. Aceste călătorii pot dura zile sau săptămâni, majoritatea ambarcațiunilor plecând din Mauritania.

În iulie, zeci de mii de oameni au trecut granița din Maroc în teritoriul Ceuta din Africa de Nord din Spania în doar două zile, provocând haos și reaprinzând dezbaterea privind imigrația în Europa și nu numai. Peste 140 de oameni au murit în timpul călătoriei.

Majoritatea celor care au traversat au plecat în câteva zile, dar au rămas până la 15.000.