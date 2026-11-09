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Un nou val de invazie migratorie în Spania: stare de urgență, după ce peste 3.000 de migranți africani au ajuns în Insulele Canare 

Conducerea insulei cere ajutorul Guvernului de la Madrid, în contextul în care serviciile medicale și capacitatea de cazare nu mai fac față.
Un nou val de invazie migratorie în Spania: stare de urgență, după ce peste 3.000 de migranți africani au ajuns în Insulele Canare 
Invazie Ceuta iulie 2026 / Imagine cu rol ilustrativ
Redacția Mediafax
09 nov. 2026, 12:55, Știri externe
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Autoritățile de pe insula El Hierro, din arhipelagul spaniol Insulele Canare, au declarat stare de urgență, după ce 3.300 de migranți și refugiați au ajuns aici cu ambarcațiuni de la începutul lunii noiembrie.

Potrivit autorităților locale, aproximativ 30 de ambarcațiuni au adus peste 3.300 de persoane pe insulă în doar câteva zile. El Hierro are în jur de 11.400 de locuitori, astfel că numărul noilor sosiți reprezintă o presiune considerabilă pentru comunitatea locală. Citește știrea integrală pe Mediafax Spania.

 

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