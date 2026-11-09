Copiii din Gaza au ajuns să doarmă în picioare, după ce ploile le-au inundat corturile | 70.000 de corturi au fost distruse de ploile torențiale | „Nu mai există viață aici”

Pentru cei care au pierdut deja aproape totul în război, furtuna a adus o nouă încercare, într-un loc în care nici măcar un adăpost de bază nu mai înseamnă siguranță.

Un reportaj publicat luni de Al Jazeera surprinde drama familiilor care trăiesc în taberele de refugiați din Gaza.

Jihad Dawwas, un bărbat de 51 de ani strămutat din nordul Fâșiei Gaza, a povestit că apa a pătruns în cortul familiei sale, iar vântul a smuls mai multe adăposturi din jur.

Saltelele copiilor au fost îmbibate cu apă, iar aceștia nu au mai avut unde să se întindă.

„Au dormit în picioare. Până dimineața, unii dintre copiii mei se îmbolnăviseră din cauza frigului și a furtunii”, a povestit bărbatul pentru Al Jazeera.

„Trăim din ce a mai rămas din viețile noastre”

Jihad Dawwas are șapte copii, iar în grija sa se află și trei copii orfani ai fratelui său.

Familia a fost nevoită să își cumpere singură cortul, fără să primească ajutor din partea organizațiilor umanitare. Acum, după ce ploaia a distrus puținul pe care îl aveau, bărbatul spune că nu mai știe cum să-și protejeze copiii.

„Un cort nu poate înlocui o casă, nici măcar cu unu la sută. Trăim din ceea ce a mai rămas din viețile noastre”, a mărturisit el.

„Aceste corturi nu ne protejează de frig, furtuni sau ploaie”

O altă femeie, Om Hani Hamouda, strămutată din Beit Lahiya, spune că nici măcar primele ploi ale sezonului nu au fost suportabile pentru familia sa. A fost nevoită să se obișnuiască din nou cu frigul, umezeala și teama că vântul va smulge cortul.

„Aceste corturi nu ne protejează de frig, furtuni sau ploaie. De fiecare dată când vine iarna, toată lumea își ține respirația”, a povestit femeia pentru Al Jazeera.

Familia sa a fost strămutată de aproximativ 15 ori în timpul războiului.

Om Hani Hamouda spune că-și dorește măcar o locuință modulară, o rulotă sau un adăpost care să nu permită apei și frigului să ajungă la copii.

„Copiii mei plâng pentru că le este dor de viața pe care o aveam acolo. Viața aici este atât de grea! Nu mai există viață în niciun sens al cuvântului”, a mărturisit femeia.

Peste 70.000 de corturi, inundate de ploile torențiale

Potrivit Biroului de presă al guvernului din Gaza, peste 70.000 de corturi au fost inundate după ce ploile puternice au început vineri seara.

În doar 10 ore, echipele Apărării Civile au primit aproximativ 1.500 de apeluri de urgență, iar în unele tabere nivelul apei a ajuns la 30-40 de centimetri.

Situația este confirmată și de raportul publicat de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), la 9 noiembrie.

Potrivit evaluărilor preliminare, peste 26.000 de gospodării au cerut ajutor după ce adăposturile sau bunurile le-au fost afectate de furtună. Peste 6.000 de adăposturi familiale au fost distruse, iar alte 17.400 au suferit avarii.

Aproximativ 600 de familii au fost nevoite să se strămute din nou. Mai mult, peste 3.900 de gospodării au rămas fără niciun adăpost.

În unele zone, apa a ajuns la o înălțime de 1,5 metri. Corturile, saltelele și hainele au fost luate de ape, iar infrastructura deja grav afectată de război nu a mai putut face față ploilor. Rețelele de canalizare și sistemele de evacuare a apei sunt distruse în numeroase locuri, iar lipsa pompelor și a utilajelor îngreunează intervențiile.

Raportul ONU menționează și victimele provocate de furtună. Un bebeluș s-ar fi înecat într-o tabără de refugiați, iar cinci persoane strămutate, printre care trei copii și două femei, au murit după ce o movilă de nisip s-a prăbușit peste corturile lor, în apropiere de Deir al-Balah.

UNICEF avertizează: iarna poate deveni o amenințare mortală pentru copii

Organizația Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) atrage atenția că sute de mii de copii din Gaza intră în sezonul rece în condiții extrem de periculoase. Potrivit Planului de pregătire pentru iarna 2026-2027, publicat în septembrie, aproape 84% din populația Fâșiei Gaza, adică peste 1,76 milioane de oameni, trăiește în tabere supraaglomerate pentru persoane strămutate sau în adăposturi deteriorate și improprii.

Copiii sunt expuși frigului, inundațiilor, infecțiilor respiratorii, bolilor transmise prin apă și hipotermiei. Sugarii, copiii mici și cei cu probleme de sănătate sunt cei mai vulnerabili.

UNICEF amintește că, în iarna precedentă, cel puțin 11 copii, inclusiv bebeluși, au murit din cauza hipotermiei în Gaza. Organizația avertizează că, fără măsuri urgente și ajutor adecvat, copiii deja afectați de strămutare, malnutriție și boli se pot confrunta cu o nouă iarnă extrem de periculoasă.

Într-un alt material publicat în ianuarie 2026, UNICEF descria cum ploile și temperaturile scăzute au transformat viața copiilor într-o luptă pentru supraviețuire. Apa amestecată cu reziduuri din sistemele de canalizare distruse a ajuns în zonele locuite, a inundat corturile și a îmbibat hainele și așternuturile. Pentru copiii care nu au acces la haine uscate, pături și apă curată, frigul poate deveni o amenințare directă la adresa vieții.

Ajutoarele există, dar nu ajung la cei care au nevoie de ele

Una dintre cele mai grave probleme este lipsa adăposturilor și a materialelor necesare pentru repararea celor distruse.

Potrivit OCHA, stocurile umanitare de corturi, prelate, pături și haine din interiorul Fâșiei Gaza sunt aproape epuizate.

În același timp, peste 150.000 de corturi achiziționate de organizații umanitare și state donatoare se află în afara Fâșiei Gaza și așteaptă să fie transportate în teritoriu.

Dintre acestea, aproximativ 117.000 se află în Al-Arish, în Egipt, potrivit raportului ONU.

OCHA arată că sunt necesare aprobări suplimentare pentru introducerea materialelor de adăpostire, a utilajelor și a echipamentelor de evacuare a apei. Organizațiile umanitare au nevoie de corturi, prelate, saltele, pături, haine groase și pompe care să poată îndepărta apa din tabere.

Între timp, familiile rămân în corturi rupte, pe pământul ud, fără un loc sigur în care să își culce copiii.

Pentru Jihad Dawwas, situația nu mai este doar o problemă de adăpost, ci una de supraviețuire. Bărbatul spune că familia sa se simte uitată și că nu mai are puterea să o ia de la capăt după fiecare furtună.

„Viețile noastre sunt un iad în fiecare zi. Suntem complet uitați”, a spus el.