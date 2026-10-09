Avertisment ONU: Aproape toți locuitorii din Gaza au nevoie de adăposturi înainte de iarnă. Ploile abundente pot agrava criza umanitară

Potrivit agenției ONU, aproximativ două milioane de persoane din enclavă au nevoie de sprijin pentru a face față sezonului rece. Cu toate acestea, organizațiile umanitare au reușit să acopere doar aproximativ 17% din necesarul de materiale pentru adăposturile de iarnă.

Fâșia Gaza a fost devastată în mare parte de războiul declanșat de Israel ca răspuns la atacul Hamas din octombrie 2023. Numeroase familii au fost strămutate în mod repetat, iar multe dintre clădirile avariate nu mai oferă condiții sigure de locuire.

Criza adăposturilor din Gaza, agravată de fenomenul El Niño

Organizația Internațională pentru Migrație avertizează că fenomenul El Niño ar putea intensifica precipitațiile și ar putea agrava situația umanitară din Fâșia Gaza. Organizația Meteorologică Mondială a ONU a avertizat că episodul ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Ploile abundente ar putea slăbi și mai mult clădirile deja avariate de război și ar putea provoca inundații, în special în zonele în care sistemele de drenaj au fost grav deteriorate.

Directorul general al OIM, Amy Pope, a declarat că familiile care au trecut deja prin strămutări repetate și pierderi devastatoare trebuie să poată înfrunta iarna în condiții de siguranță și demnitate.

Aceasta a adăugat că restricțiile impuse de autoritățile israeliene îngreunează extinderea operațiunilor umanitare și furnizarea ajutorului necesar populației.

Restricțiile israeliene limitează livrările de materiale pentru adăposturi în Gaza

Potrivit OIM, aproximativ 8.600 de kituri pentru adăposturi de urgență nu au primit permisiunea de a intra în Fâșia Gaza. Acestea conțin materiale precum lemn, prelate și alte elemente de bază necesare pentru construirea unor adăposturi temporare.

Autoritățile israeliene au încadrat aceste materiale în categoria produselor cu dublă utilizare, care pot avea atât întrebuințări civile, cât și militare, a precizat agenția ONU.

Organismul militar israelian COGAT, responsabil de coordonarea fluxurilor de ajutor către Gaza, nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta situația. Israelul invocă motive de securitate pentru restricțiile impuse livrărilor către enclavă.

OIM a precizat că a reușit să introducă unele prelate și corturi în teritoriu, însă cantitățile disponibile sunt insuficiente în raport cu amploarea nevoilor.

Mai mult de jumătate dintre corturile și adăposturile improvizate din Gaza trebuie înlocuite, deoarece se află într-o stare precară. În același timp, clădirile avariate de război oferă puține alternative sigure pentru persoanele strămutate.

Aproape 1,8 milioane de persoane trăiesc în zone expuse inundațiilor

Riscurile sunt amplificate de starea infrastructurii și de amplasarea taberelor pentru persoanele strămutate.

Potrivit OIM, peste 3.600 de construcții au fost identificate în august ca fiind periculoase și expuse riscului de prăbușire.

Aproximativ 1,8 milioane de persoane trăiesc în locuri destinate strămutaților, cele mai multe în zone vulnerabile la inundații. Precipitațiile abundente ar putea înrăutăți condițiile de trai ale acestora, în special în lipsa unor adăposturi rezistente la intemperii.

Organizația Internațională pentru Migrație avertizează că deficitul de corturi și materiale de construcție, combinat cu deteriorarea infrastructurii și cu riscurile meteorologice, lasă o mare parte a populației din Gaza vulnerabilă înainte de venirea iernii.