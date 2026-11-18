Vântul foarte puternic care se rotește în fiecare iarnă în jurul Polului Nord și-a schimbat direcția pe 10 noiembrie, potrivit Financial Times.

De când există măsurători, din 1958, nu s-a mai întâmplat atât de devreme. Vortexul polar slăbește aproape în fiecare iarnă, dar de obicei abia în ianuarie sau februarie. Până acum, cele mai timpurii cazuri fuseseră pe 28 noiembrie, în 1968 și în 2025.

Ce este vortexul polar

Este o masă uriașă de aer rece, la 10–50 de kilometri deasupra Polului Nord, ținută pe loc de vânturi puternice. Funcționează ca un capac: cât timp vânturile sunt puternice, gerul rămâne în nord. Când slăbesc, aerul înghețat poate coborî spre Europa, America de Nord și Asia.

Totul pornește, de obicei, de la o încălzire bruscă a aerului de la mare altitudine deasupra Arcticii, în doar câteva zile. Efectele se pot simți la sol după una sau două săptămâni.

De ce s-a întâmplat atât de devreme

Oamenii de știință nu au încă un răspuns sigur. Unii suspectează El Niño, fenomenul de încălzire a apelor din Pacific. Serviciul meteorologic britanic spune că legătura este posibilă, dar El Niño singur probabil nu explică totul.

O altă cauză ar putea fi apa neobișnuit de caldă de la nord de Scandinavia și de vestul Rusiei. Acolo s-a topit o parte din gheață, iar oceanul eliberează mai multă căldură, potrivit Reuters.

Ce înseamnă pentru iarnă

Slăbirea vortexului nu aduce automat o iarnă geroasă în toată Europa. În aproximativ două din trei cazuri, a urmat vreme mai rece și mai uscată în nordul și nord-vestul continentului. Așa s-a întâmplat în 2018, când „Bestia din Est” a adus ger în centrul și vestul Europei.

Simulările Severe Weather Europe arată, pentru sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie, temperaturi sub normal în mare parte din Europa și mai multă zăpadă în centrul și sud-estul continentului.

Aerul din Arctica nu este însă încă la fel de rece ca în ianuarie sau februarie, așa că gerul ar putea fi mai blând. Meteorologii avertizează că fenomenul s-ar putea repeta mai târziu în iarnă.