Inteligența artificială va monitoriza ce spun profesorii și elevii din Gaza. Un ONG vrea să depisteze discursul „instigator” în sălile de clasă

Inițiativa a stârnit îngrijorări privind viața privată, siguranța profesorilor și libertatea de exprimare, în contextul în care populația din Gaza a fost expusă ani la rând supravegherii și conflictului armat, relatează Associated Press.

Planul a fost prezentat de David Hasan, fondatorul și directorul executiv al organizației Gaza Children Village, în cadrul unui seminar online desfășurat în septembrie.

Nu este clar când va începe monitorizarea, ce expresii vor fi semnalate de sistem și dacă profesorii, elevii și familiile acestora au fost informați despre măsură.

Inteligența artificială ar urma să identifice discursul considerat instigator în școlile din Gaza

Potrivit planului prezentat de Hasan, conversațiile din sălile de clasă vor fi înregistrate și analizate cu ajutorul unui sistem bazat pe inteligență artificială, care va căuta exprimări considerate antisemite, instigatoare sau pline de ură.

Dacă sistemul identifică un limbaj problematic, Hasan va primi o alertă și va putea discuta cu profesorul pentru a înțelege contextul și pentru a-i oferi îndrumări. Înregistrările ar urma să fie păstrate timp de 72 de ore, potrivit explicațiilor oferite de fondator în cadrul seminarului.

Tehnologia a fost deja testată, iar planul vizează implementarea sa în zeci de săli de clasă, potrivit unui mesaj transmis anterior de Hasan și consultat de Associated Press.

Fondatorul organizației a declarat că monitorizarea ar fi necesară pentru a se asigura că profesorii respectă programa educațională promovată de instituție. „Știu că este controversat, dar credeți-mă, este singura modalitate prin care considerăm că putem supraviețui și implementa această programă”, a afirmat Hasan în cadrul seminarului.

Organizația nu a precizat public când va fi implementat sistemul și nici ce criterii concrete vor fi folosite pentru identificarea exprimărilor problematice.

Organizația americană vrea să schimbe modul în care sunt educați copiii din Gaza

Gaza Children Village a fost înființată de David Hasan, neurochirurg născut în Kuweit din părinți palestinieni, care predă în prezent la facultatea de medicină a Universității Duke din Carolina de Nord.

Acesta a conceput proiectul după ce a făcut voluntariat în spitale din Gaza în timpul războiului. Hasan a declarat că își dorește să contribuie la întreruperea ciclurilor de violență dintre palestinieni și israelieni și să le ofere copiilor perspective diferite încă de la o vârstă fragedă.

Școlile organizației, denumite Academies of Hope, oferă mese, îngrijire medicală și sprijin psihologic. Prima instituție a fost deschisă în vara anului 2025, iar organizația afirmă că unitățile sale din centrul și sudul Fâșiei Gaza deservesc mii de copii, inclusiv copii care și-au pierdut părinții sau alte rude în timpul războiului.

Programa folosită se bazează în principal pe cea a Autorității Palestiniene, însă Hasan a declarat că au fost eliminate formulările care, în opinia sa, glorificau violența sau încurajau convingeri antisemite și ostile Israelului.

Un raport din 2026 al Biroului de Responsabilitate Guvernamentală al SUA (GAO), care a analizat conținuturi controversate din manualele școlare semnalate de ONU în Gaza, a menționat exemple precum folosirea numărului de „martiri” pentru explicarea unui concept matematic și referiri la Ierusalim drept capitală a Palestinei.

Planul de supraveghere cu inteligență artificială provoacă îngrijorări

Inițiativa a fost criticată de persoane asociate organizației și de reprezentanți ai unor grupuri care susțin drepturile palestinienilor.

Bishara Bahbah, activist palestiniano-american și membru al consiliului de administrație al Gaza Children Village, a declarat că nu știa despre planurile de monitorizare și că acestea nu fuseseră discutate în consiliu.

Acesta a făcut distincția între folosirea camerelor pentru evaluarea activității profesorilor și elevilor și utilizarea lor pentru a limita libertatea de exprimare în sala de clasă. În opinia sa, prioritatea organizației ar trebui să fie readucerea cât mai multor copii în școli.

Un reprezentant al unei organizații umanitare partenere a avertizat că folosirea inteligenței artificiale pentru monitorizarea conversațiilor ar putea determina instituția să își reevalueze colaborarea cu Gaza Children Village.

Și alte persoane implicate în activitatea organizației au exprimat îngrijorări, în timp ce șase profesori actuali și foști profesori ai Academies of Hope au refuzat să comenteze situația pentru Associated Press.

Temerile sunt amplificate de contextul războiului. Armata israeliană a utilizat tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru analizarea comunicațiilor interceptate și identificarea unor ținte, potrivit relatărilor anterioare ale presei.

Amjad Iraqi, analist pentru Israel și teritoriile palestiniene în cadrul International Crisis Group, a declarat că mulți palestinieni se tem că informațiile și comunicările lor ar putea fi folosite împotriva lor.

Viitorul educației din Gaza, în centrul unei dispute

Organizațiile care contestă abordarea Gaza Children Village susțin că palestinienii trebuie să aibă un rol central în stabilirea conținutului educațional destinat copiilor lor.

Ines Abdel Razek, codirectoare a Palestine Institute for Public Diplomacy, a criticat inițiativa, afirmând că aceasta ridică semne de întrebare privind influențarea modului în care vor gândi generațiile viitoare.

Ea a susținut că Autoritatea Palestiniană și Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), care au administrat de-a lungul timpului activități educaționale în teritoriu, ar trebui sprijinite în reconstruirea școlilor din Gaza.

Un purtător de cuvânt al guvernului palestinian, Mohammad AbuAlrob, a declarat că programa Autorității Palestiniene pune accent pe toleranță și justiție. Deși a precizat că nu deține suficiente informații pentru a evalua programa organizației americane, acesta a avertizat că supravegherea în sălile de clasă ar depăși o limită importantă.

Potrivit UNICEF, sute de mii de copii din Gaza nu sunt înscriși în prezent la școală, iar majoritatea instituțiilor de învățământ au fost distruse sau avariate în timpul războiului. În acest context, dezbaterea privind controlul educației și folosirea tehnologiilor de supraveghere se adaugă problemelor legate de reconstrucția sistemului școlar și de viitoarea administrare a teritoriului.