„Am pus o bombă într-o pungă de plastic”. Mesajul care a golit școlile din Italia de elevi

Aproximativ 100 de școli din Italia au fost evacuate miercuri dimineață. Mesajele anonime amenințau cu detonarea unor bombe ascunse în clădirile școlare
La Roma, printre unitățile evacuate s-au numărat liceele Talete, Mamiani și Tacito.
Alertele au ajuns și în alte regiuni, inclusiv Friuli-Venezia Giulia și Piemont.
Unul dintre e-mailuri era semnat „Mihail Andropov”, același nume apărut în amenințările recente care au vizat zboruri europene, inclusiv din România
Pe 2 noiembrie, alte 279 de școli italiene au primit mesaje similare, toate alertele dovedindu-se false.
Ce scria în mesajele de amenințare, ce școli au fost evacuate și ce legătură există între semnatarul e-mailurilor și alertele care au vizat zborurile europene, aflați în articolul complet pe Mediafax Italia.