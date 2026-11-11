„Am pus o bombă într-o pungă de plastic”. Mesajul care a golit școlile din Italia de elevi

Aproximativ 100 de școli din Italia au fost evacuate miercuri. Au primit e-mailuri anonime care anunțau amplasarea unor bombe în clădiri. „Am venit să vă anihilăm”, este mesajul care a provocat panică de la Roma la Milano. Este al doilea val de amenințări în doar nouă zile, iar anchetatorii încearcă să afle dacă atacurile fac parte dintr-o acțiune coordonată la nivel european.