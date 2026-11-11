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„Am pus o bombă într-o pungă de plastic”. Mesajul care a golit școlile din Italia de elevi

Aproximativ 100 de școli din Italia au fost evacuate miercuri. Au primit e-mailuri anonime care anunțau amplasarea unor bombe în clădiri. „Am venit să vă anihilăm”, este mesajul care a provocat panică de la Roma la Milano. Este al doilea val de amenințări în doar nouă zile, iar anchetatorii încearcă să afle dacă atacurile fac parte dintr-o acțiune coordonată la nivel european.
„Am pus o bombă într-o pungă de plastic”. Mesajul care a golit școlile din Italia de elevi
Andreea Tobias
11 nov. 2026, 12:22, Știri externe
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Aproximativ 100 de școli din Italia au fost evacuate miercuri dimineață. Mesajele anonime amenințau cu detonarea unor bombe ascunse în clădirile școlare

La Roma, printre unitățile evacuate s-au numărat liceele Talete, Mamiani și Tacito.

Alertele au ajuns și în alte regiuni, inclusiv Friuli-Venezia Giulia și Piemont.

Unul dintre e-mailuri era semnat „Mihail Andropov”, același nume apărut în amenințările recente care au vizat zboruri europene, inclusiv din România

Pe 2 noiembrie, alte 279 de școli italiene au primit mesaje similare, toate alertele dovedindu-se false.

Ce scria în mesajele de amenințare, ce școli au fost evacuate și ce legătură există între semnatarul e-mailurilor și alertele care au vizat zborurile europene, aflați în articolul complet pe Mediafax Italia.

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