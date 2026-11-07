„Timpul trece”. Amenințări cu bombă la televiziuni din Europa, semnate „Mihail Andropov”

„Vrem ca toată lumea să afle de noi, de aceea unul dintre agenții noștri a plasat un dispozitiv exploziv în clădirea voastră. Va detona în 45 de minute. Timpul trece”. Așa suna unul dintre e-mailurile cu amenințări cu bombă primite vineri de RTÉ și Nova TV, potrivit agenției Reuters.

Trei ore de muzică în loc de știri

La televiziunea publică irlandeză RTÉ, emisiunile au fost înlocuite cu muzică și un mesaj înregistrat, unele timp de până la trei ore. Angajații s-au întors în clădiri abia după o percheziție a poliției care a durat peste trei ore. Știrile au fost reluate dintr-un car de transmisie aflat în afara sediului.

La Sofia, poliția a evacuat redacția Nova TV, a verificat-o și a declarat-o sigură. Emisia nu a fost întreruptă. Și postul britanic Sky a confirmat că a primit o amenințare: „Am efectuat o evaluare de securitate și am raportat situația autorităților competente”, a transmis un purtător de cuvânt.

În Irlanda și-au evacuat angajații și postul de radio Newstalk și cotidianul Irish Independent.

Cine este „Mihail Andropov”

E-mailurile purtau titlul „Mesaj către Occident” și erau semnate „Mihail Andropov”. Expeditorul se prezenta drept unul dintre liderii grupului responsabil de alertele false din avioane: „Dar acesta este doar începutul. Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta este doar o mică parte din ceea ce așteaptă Europa în viitorul apropiat.”

Numele trimite la Iuri Andropov, fost secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Titlul e-mailului amintește și de o biografie a acestuia, „O nouă provocare pentru Occident”. Nu este clar dacă e un semn al implicării Rusiei sau o încercare de a arăta spre Moscova.

Amenințările din Italia fuseseră semnate în numele „Luptătorilor Statului Masculin”, potrivit agenției ANSA. Vladislav Pozdniakov, fondatorul mișcării ruse „Statul Masculin”, a negat orice implicare și a spus că mișcarea nu mai există din 2021.

„Trebuie să rămânem calmi”

Amenințările vin după un val de alerte false care a afectat zboruri din Serbia până în Finlanda și Spania, inclusiv curse spre București. În paralel, mai multe lanțuri de supermarketuri au fost lovite de atacuri cibernetice.

Premierul irlandez Micheál Martin a spus că serviciile de securitate europene nu au stabilit încă dacă în spatele amenințărilor se află persoane izolate sau un atac coordonat. „Asta arată cât de relativ simplu este să provoci perturbări și să subminezi funcționarea normală a societății prin activități neconvenționale de acest fel, concepute să provoace frică și anxietate”, a declarat el la radioul RTÉ.

„Trebuie să rămânem calmi”, a adăugat premierul.