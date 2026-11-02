Cel puțin trei palestinieni au fost uciși în urma unor atacuri israeliene în Fâșia Gaza. Mai multe persoane au fost rănite

Potrivit personalului medical, două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în două atacuri aeriene separate în Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. O a treia persoană a fost ucisă într-un atac aerian israelian în localitatea al-Mussadar, scrie Reuters.

Armata israeliană nu a comentat imediat atacurile.

Israelul susține că gruparea militantă Hamas și-a reluat eforturile de înarmare și a lansat atacuri care încalcă acordul de încetare a focului, în vigoare de aproximativ un an. În acest context, armata israeliană a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra grupării.

Hamas a negat că ar încerca să lanseze atacuri sau să își refacă arsenalul militar și acuză Israelul că subminează acordul de pace pentru Fâșia Gaza.

Acordul de încetare a focului, negociat anul trecut cu medierea Statelor Unite, prevede inclusiv reconstrucția teritoriului. Progresele sunt însă limitate, în condițiile în care negocierile sunt blocate de divergențele privind dezarmarea Hamas și retragerea trupelor israeliene.

Armata israeliană controlează în prezent aproximativ două treimi din Fâșia Gaza, zonă din care locuitorilor li s-a cerut să plece. Aproape toți cei peste două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în treimea rămasă, printre ruinele războiului, în corturi improvizate sau clădiri avariate, teritoriu aflat în continuare sub controlul efectiv al Hamas.

Potrivit autorităților sanitare palestiniene, cel puțin 1.580 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene lansate în Fâșia Gaza de la intrarea în vigoare a armistițiului. Israelul afirmă că patru dintre militarii săi au fost uciși în aceeași perioadă.

Autoritățile palestiniene estimează că peste 74.000 de persoane au fost ucise în ofensiva israeliană asupra Fâșiei Gaza, lansată după ce luptători conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.