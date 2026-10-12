Fostul secretar militar al lui Netanyahu îl acuză pe premier că a blocat acorduri pentru eliberarea ostaticilor și a respins eliminarea liderilor Hamas

Gil susține că Netanyahu a respins și recomandările serviciilor de securitate privind eliminarea liderilor Hamas înainte de atacurile din 7 octombrie 2023, potrivit Haaretz.

Într-un interviu acordat postului Channel 12 News, Gil a declarat că decizia de a nu încheia mai devreme un acord pentru eliberarea ostaticilor a fost o greșeală și a contribuit la prelungirea suferinței acestora, unii dintre ei fiind uciși în captivitate.

„Din punct de vedere factual, asta este exact ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat fostul oficial, referindu-se la modul în care au fost gestionate deciziile privind ostaticii. El a recunoscut că liderii politici trebuie să ia în calcul mai mulți factori, inclusiv considerente politice, dar a precizat că, în opinia sa, eliberarea ostaticilor ar fi trebuit urmărită mai devreme.

Netanyahu ar fi respins recomandările de eliminare a liderilor Hamas

Avi Gil, care ocupa funcția de secretar militar al lui Benjamin Netanyahu la 7 octombrie 2023, a mai susținut că serviciul de securitate internă al Israelului, Shin Bet, a recomandat în repetate rânduri operațiuni țintite împotriva liderilor Hamas din Fâșia Gaza, înainte de atacul asupra Israelului.

Potrivit acestuia, propunerile au fost prezentate în cadrul întâlnirilor dintre Netanyahu și șefii serviciilor de securitate, însă premierul nu le-ar fi aprobat.

Declarațiile fostului secretar militar readuc în atenție întrebările privind deciziile politice și de securitate luate înaintea atacurilor din 7 octombrie 2023, în urma cărora numeroși israelieni au fost uciși, iar alții au fost luați ostatici.

Biroul lui Netanyahu îl acuză pe Avi Gil că nu și-a îndeplinit atribuțiile

Biroul premierului israelian a respins acuzațiile formulate de fostul secretar militar și a susținut că acesta ar fi cunoscut iminența atacului Hamas, fără să îl avertizeze la timp pe Netanyahu.

„La fel ca alții, Avi Gil știa despre atacul iminent și a ales să nu-l trezească la timp pe prim-ministru”, a transmis biroul lui Netanyahu, potrivit Haaretz.

Reprezentanții premierului au descris interviurile lui Gil drept încercări de a ascunde propriile responsabilități pentru eșecurile dinaintea atacului.

Acuzațiile reciproce vin în contextul disputelor privind responsabilitatea pentru evenimentele din 7 octombrie 2023 și modul în care au fost documentate deciziile autorităților israeliene în primele zile ale războiului.

Avi Gil susține că stenogramele oficiale ar fi fost modificate

Într-un alt interviu, acordat publicației Israel Hayom, Avi Gil a contestat raportul de 55 de pagini prezentat de Netanyahu cu privire la eșecurile care au precedat atacurile Hamas. Fostul oficial a afirmat că documentul nu reflectă cu exactitate evenimentele și a avertizat că unele transcrieri oficiale ar fi putut fi modificate.

Gil a declarat că, la aproximativ două săptămâni de la începutul războiului, a observat că persoane din cercul apropiat al premierului colectau materiale într-un mod pe care l-a considerat disproporționat. Ulterior, a contactat procurorul general pentru a solicita clarificări privind regulile referitoare la stenograme și documentele oficiale.

După această sesizare, Poliția Israelului a început să investigheze dacă oficiali de rang înalt din biroul premierului au încercat să modifice procesele-verbale ale ședințelor de cabinet și transcrierile convorbirilor telefonice purtate de factorii de decizie în primele zile ale războiului.

Printre persoanele anchetate s-a numărat și Tzachi Braverman, șeful de cabinet al lui Netanyahu.

Gil a descris situația drept un posibil tipar de comportament criminal al unor persoane care ar fi considerat că pot acționa fără consecințe. Aceste afirmații fac parte din acuzațiile prezentate de fostul oficial, în contextul unei investigații privind documentele oficiale.

Familiile victimelor atacului din 7 octombrie îl critică pe Netanyahu

Declarațiile lui Gil au provocat reacții din partea rudelor victimelor atacului Hamas. Sheli Mishal-Yogev, mama lui Libi Cohen Meguri, ucisă la festivalul de muzică Nova, a criticat faptul că nimeni nu ar fi fost arestat, deși autoritățile ar fi cunoscut de mai mult timp suspiciunile privind modificarea transcrierilor.

Shir Mathias, ai cărei părinți au fost uciși în kibbutzul Holit, a susținut că aceștia ar fi putut fi în viață dacă Netanyahu ar fi urmat recomandările conducerii militare privind liderii Hamas. Ea l-a acuzat pe premier și echipa sa că încearcă să rescrie istoria evenimentelor.

La rândul său, Noam Peri, al cărui tată, Chaim, a fost luat ostatic și ucis în captivitate, a afirmat că atacurile ar fi putut fi prevenite și că tatăl său ar fi putut supraviețui.

Declarațiile evidențiază tensiunile persistente din Israel privind responsabilitatea politică și de securitate pentru atacurile din 7 octombrie 2023, dar și controversa referitoare la gestionarea documentelor care ar putea clarifica deciziile luate înainte și după izbucnirea războiului.