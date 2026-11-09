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„Cum ți-a ieșit până la urmă?” Robert De Niro îl ironizează pe Elon Musk după eșecul republicanilor susținuți de miliardar

Robert De Niro l-a ironizat pe Elon Musk după ce candidații republicani susținuți financiar de miliardar au înregistrat înfrângeri la alegerile intermediare din SUA, la proiecția documentarului „Musk”, organizată duminică seară la New York.
„Cum ți-a ieșit până la urmă?” Robert De Niro îl ironizează pe Elon Musk după eșecul republicanilor susținuți de miliardar
Sursa foto: Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 nov. 2026, 12:55, Știri externe
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Câștigător a două premii Oscar, Robert De Niro a făcut referire la sumele uriașe investite de miliardar în susținerea candidaților republicani la alegerile intermediare din Statele Unite, majoritatea acestora pierzând în scrutinul de săptămâna trecută.

De Niro a participat la eveniment alături de Jane Rosenthal, cofondatoare a Festivalului de Film Tribeca. Proiecția a avut loc la Crosby Hotel, în Manhattan, în fața unui grup de membri ai Academiei Americane de Film.

„Elon Musk a cheltuit aproximativ 300 de milioane de dolari pentru a-l aduce pe Trump la putere în 2024. Iar săptămâna aceasta a cheltuit aproape jumătate de miliard pentru republicani la alegeri. Cum ți-a ieșit până la urmă?”, a spus De Niro, stârnind râsete și aplauze în sală, potrivit Deadline.

Republicanii, la alegerile intermediare din SUA

Potrivit unei analize Reuters, doar trei dintre cei 37 de candidați republicani susținuți de Musk pentru Camera Reprezentanților au câștigat alegerile.

În competițiile pentru Senat, șase dintre cei șapte candidați republicani susținuți de Musk au pierdut. Potrivit organizației independente OpenSecrets, miliardarul a cheltuit aproximativ 445 de milioane de dolari numai pentru cursele electorale federale din 2026.

În scrutinul prezidențial din 2024, Musk a contribuit cu aproximativ 288 de milioane de dolari la susținerea lui Donald Trump și a altor candidați republicani, potrivit unei analize a documentelor depuse la Comisia Electorală Federală din SUA.

„În confruntarea dintre banii lui Musk și democrație, democrația a câștigat. De data aceasta. Dar, la fel ca grotescul său Cybertruck, Musk nu pleacă nicăieri”, a declarat De Niro.

Actorul a avertizat că este nevoie în continuare de implicare și vigilență.

„Este un semnal că, deși sărbătorim respingerea categorică la urne a lui Trump, trebuie să rămânem vigilenți – și nu doar vigilenți, ci trebuie să fim pregătiți să acționăm”, a adăugat el.

Regizorul Alex Gibney, prezent la eveniment, i-a mulțumit lui De Niro pentru sprijinul acordat celor care se opun lui Musk și politicilor administrației Trump.

Documentarul despre Elon Musk a câștigat un premiu important

Filmul „Musk”, regizat de Alex Gibney, are o durată de trei ore și 52 de minute și oferă o perspectivă critică asupra vieții și activității miliardarului care conduce Tesla, SpaceX și platforma X.

Documentarul a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția și a fost proiectat ulterior la festivaluri importante, printre care cele de la Toronto, Zurich și Londra.

Lungmetrajul a câștigat duminică seară premiul pentru cel mai bun documentar biografic la Critics Choice Documentary Awards, ceremonie desfășurată la New York. Filmul este distribuit în Statele Unite de Bleecker Street și este disponibil în prezent și pe platformele video-on-demand.

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