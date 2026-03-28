„No Kings”. Manifestații ample în SUA împotriva lui Trump. Robert De Niro, printre participanți: „Trump trebuie oprit acum”

Peste 3.000 de manifestații au loc sâmbătă pe întreg teritoriul SUA, participanții protestând față de politicile președintelui Donald Trump, de creșterea costului vieții și de războiul cu Iranul.

Potrivit The Guardian, este a treia rundă de manifestații sub sloganul „No Kings” de când președintele american Donald Trump a revenit la Casa Albă anul trecut.

Oamenii s-au adunat în Washington DC, Pittsburgh, St. Paul, San Francisco, Philadelphia sau New York pentru a-și exprima nemulțumirile față de administrația Trump, scrie CNN.

Organizatorii îl acuză pe liderul de la Casa Albă că ignoră principiile fundamentale ale statului de drept democratic și că acumulează o concentrare de putere care nu se potrivește unui președinte al Statelor Unite și care amintește mai degrabă de conducătorii autoritari.

Potrivit relatărilor din presă, se estimează ca protestele de sâmbătă să atragă în jur de 9 milioane de participanți la nivel național.

Printre participanții la manifestații s-a aflat și actorul Robert de Niro, care a declarat că este „mândru să se alăture” mișcării „No Kings” și a luat atitudine împotriva președintelui Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă ținută astăzi la New York.

„Susțin această mișcare 150%”, a spus De Niro, potrivit CNN.

El a continuat numindu-l pe Trump „o amenințare existențială la adresa libertăților și securității noastre. Trebuie oprit și trebuie oprit acum”.