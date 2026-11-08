„Bunicii mei nu au fugit din România ca să plătească 600 de dolari la energie”. Românca realeasă în Texas explică votul împotriva republicanilor

Românca realeasă în Parlamentul din Texas explică de ce republicanii lui Trump au pierdut alegerile: „Un sistem întreg corupt, care lucrează pentru sponsorii politicienilor”

Mihaela Pleșa, politiciană democrată de origine română, realeasă pentru al treilea mandat în Camera Reprezentanților din Texas, susține că nemulțumirea americanilor față de creșterea costului vieții, finanțarea politică și situația educației a contribuit decisiv la rezultatele alegerilor din 3 noiembrie. Într-un interviu acordat G4Media, aceasta a acuzat politicienii republicani că favorizează interesele marilor donatori în detrimentul cetățenilor.

Mihaela Pleșa, prima femeie democrată aleasă să reprezinte comitatul Collin în legislativul statului Texas și primul parlamentar de origine română ales în acest stat american, a obținut un nou mandat în urma scrutinului de marți, 3 noiembrie.

Într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Pantazi, de la G4Media, politiciana a explicat motivele care, în opinia sa, au determinat alegătorii să se îndrepte către Partidul Democrat, într-un scrutin marcat de pierderi importante pentru republicanii președintelui Donald Trump.

Pleșa consideră că alegătorii au sancționat atât scumpirile la energie, carburanți și alimente, cât și influența exercitată de oamenii de afaceri asupra deciziilor politice.

„Un sistem întreg corupt, care nu mai lucrează pentru oameni”

„Lumea a înțeles corupția, e un sistem întreg corupt care nu mai lucrează pentru oameni, ci pentru sponsorii politicienilor”, a declarat Mihaela Pleșa pentru G4Media.

Politiciana a invocat exemplul finanțării sistemului educațional din Texas, susținând că interesele donatorilor politici au influențat distribuirea banilor publici.

Potrivit acesteia, guvernatorul republican din Texas ar fi beneficiat de sponsorizări în valoare de 16 milioane de dolari din partea unor oameni de afaceri implicați în învățământul privat, în timp ce autoritățile au redirecționat finanțarea dinspre școlile publice către cele private.

Facturile la energie și scumpirea alimentelor, printre nemulțumirile americanilor

Un alt factor important în rezultatul scrutinului, potrivit parlamentarei, a fost creșterea costului vieții.

Mihaela Pleșa a explicat că alegătorii resimt direct scumpirile alimentelor, electricității și benzinei, în timp ce observă că unii politicieni și oamenii de afaceri care îi finanțează continuă să acumuleze averi.

În interviul pentru G4Media, politiciana a făcut și o referire la istoria familiei sale, ai cărei membri au părăsit România în căutarea unei vieți mai bune în Statele Unite.

„Bunicii mei nu au fugit din România ca să plătească 600 de dolari factura la energie”, a afirmat Pleșa, potrivit G4Media.

Cine este Mihaela Pleșa, românca realeasă în Texas

Mihaela Pleșa este fiica unor imigranți români și s-a născut în Texas. Ea reprezintă Districtul 70 din Camera Reprezentanților a statului, care cuprinde zone din Dallas, Plano, Richardson și Allen.

La alegerile din 3 noiembrie 2026, democrata l-a învins pe republicanul George Flint, obținând aproximativ 58,3% din voturi, față de 41,7% pentru contracandidatul său, potrivit rezultatelor publicate de Ballotpedia.

Pleșa a fost aleasă pentru prima dată în legislativul statului Texas în 2022 și a câștigat ulterior noi mandate în 2024 și 2026.

Printre prioritățile sale politice se numără finanțarea învățământului public, reducerea impozitelor pe proprietate și îmbunătățirea siguranței publice.

Democrații au obținut câștiguri importante în Texas

Alegerile intermediare din 3 noiembrie au adus schimbări importante în politica americană, inclusiv în Texas, stat dominat timp de decenii de Partidul Republican.

Potrivit Associated Press, democrații au obținut controlul Camerei Reprezentanților din Texas pentru prima dată din 2002 și au câștigat funcția de guvernator al statului, în timp ce republicanii au păstrat controlul Senatului local.