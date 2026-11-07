Kane, „monstrul” din WWE, favorit să ajungă în Senatul SUA. Fostul rival al lui The Undertaker se află și în grațiile lui Trump

Fostul campion mondial WWE este considerat principalul favorit pentru a ocupa un loc în Senatul american, după victoria republicanei Marsha Blackburn în alegerile pentru funcția de guvernator al statului Tennessee. Decizia ar urma să fie luată în ianuarie 2027, iar fostul wrestler are susținători influenți în Partidul Republican.

Fostul superstar WWE, în vârstă de 59 de ani, a devenit favorit pentru ocuparea locului din Senatul Statelor Unite pe care Marsha Blackburn urmează să îl elibereze după ce a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al statului Tennessee, desfășurate pe 3 noiembrie.

Foto: Kane (stânga), pe numele real Glenn Jacobs, alături de The Undertaker (dreapta), în ringul WWE.

Potrivit The Washington Sun, care citează mai multe surse republicane familiarizate cu negocierile, Jacobs și-a consolidat considerabil poziția în ultimele luni, după ce a participat activ la campania electorală a lui Blackburn.

Cum a ajuns „monstrul” din WWE favorit pentru Senatul american

Glenn Jacobs, care a ocupat timp de opt ani funcția de primar al comitatului Knox din Tennessee, a dezvoltat o relație politică apropiată cu Marsha Blackburn și cu principalii săi consilieri.

Fostul wrestler a fost trezorierul campaniei electorale a republicanei și a însoțit-o la numeroase evenimente politice organizate în stat.

Jacobs are, de asemenea, o relație apropiată cu Ward Baker, unul dintre cei mai influenți consultanți politici ai lui Blackburn.

Potrivit unor surse republicane, fostul luptător beneficiază de un avantaj neobișnuit pentru un candidat la Senat: notorietatea sa depășește cu mult granițele statului Tennessee, datorită carierei de peste două decenii în wrestlingul profesionist.

În plus, Jacobs este considerat capabil să atragă atât republicanii tradiționali, cât și alegătorii conservatori care susțin mișcarea politică a președintelui Donald Trump.

Un membru al administrației Trump, scos din calcule

Șansele fostului wrestler au crescut după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a ieșit din calculele pentru ocuparea postului.

The Washington Post a relatat joi, 5 noiembrie, că Hegseth nu este luat în considerare pentru funcția de senator și nici nu ar fi interesat de o asemenea mutare politică.

Kane ar putea deveni senator fără să participe la alegeri

Situația politică din Tennessee îi oferă fostului wrestler posibilitatea de a ajunge în Senatul american fără să câștige un scrutin pentru această funcție.

Marsha Blackburn, care a devenit prima femeie aleasă guvernator al statului Tennessee, urmează să își preia mandatul la 16 ianuarie 2027.

Potrivit legislației statului, guvernatorul are dreptul să numească un înlocuitor temporar atunci când unul dintre locurile din Senatul SUA devine vacant.

Blackburn intenționează să renunțe la mandatul său de senator abia după ce va deveni guvernator, pentru a putea decide personal cine îi va ocupa locul.

Dacă va fi desemnat, Glenn Jacobs ar putea rămâne senator până la alegerile din noiembrie 2028, când cetățenii statului Tennessee vor vota pentru ocuparea funcției până la încheierea mandatului, în 2030.

Cine este Kane, unul dintre cei mai cunoscuți luptători din istoria WWE

Glenn Jacobs a devenit celebru în 1997, când a debutat în WWE sub identitatea lui Kane, personaj prezentat drept fratele vitreg al legendarului The Undertaker.

Cu o înălțime de peste doi metri, o mască roșie și neagră și apariții spectaculoase înconjurate de flăcări, Kane a devenit rapid unul dintre cele mai populare și intimidante personaje din istoria wrestlingului.

Supranumit „The Big Red Machine”, acesta a câștigat mai multe titluri mondiale și a participat la unele dintre cele mai importante evenimente organizate de WWE.

În 2021, a fost inclus în WWE Hall of Fame, distincție acordată celor mai importante personalități din istoria wrestlingului profesionist.

Cariera sa politică a început să capete amploare în 2018, când a câștigat alegerile pentru conducerea comitatului Knox, din Tennessee. A fost reales în 2022 și și-a încheiat al doilea mandat în septembrie 2026.

Jacobs este un republican cu orientări libertariene și un aliat al lui Donald Trump. Președintele american l-a lăudat anterior, afirmând că fostul wrestler are un viitor politic important în Tennessee.

În octombrie, întrebat într-un interviu pentru Fox News dacă ar accepta să devină senator, Jacobs a afirmat că ar analiza foarte serios o asemenea propunere.