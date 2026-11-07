Noi proteste de amploare în Franța: 170.000 de manifestanți, așteptați în stradă. 70.000 de forțe de ordine, mobilizate

Sindicatele și organizațiile studențești organizează manifestații, în timp ce mișcarea „Vestele galbene” a convocat un protest separat în centrul Parisului, în ciuda interdicției autorităților, potrivit France24.

70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați în Franța

Autoritățile franceze au mobilizat aproximativ 70.000 de polițiști și membri ai forțelor de securitate în întreaga țară, a anunțat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

„Dacă vor exista persoane care provoacă violențe sau jefuiesc magazine, vom fi pregătiți și îi vom aștepta”, a declarat oficialul.

Manifestațiile au fost în mare parte pașnice, însă în unele cazuri au fost înregistrate confruntări cu poliția și acte de vandalism. Printre incidentele recente se numără cele din 17 octombrie, când Franța a fost afectată de cele mai grave tulburări din ultimii ani.

Joi, sute de mii de angajați aflați în grevă au ieșit în stradă în mai multe orașe franceze. Protestele s-au desfășurat în general fără incidente majore, deși în unele localități au avut loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Potrivit estimărilor, între 575.000 și 1,6 milioane de persoane au participat la greva națională.

„Vestele galbene” cer „nesupunere în masă”

În Paris, sindicatele și organizațiile studențești au convocat un marș autorizat în centrul capitalei, împotriva creșterii costului vieții și în sprijinul tinerilor.

Mișcarea „Vestele galbene” a refuzat însă să se alăture manifestației și a anunțat un protest separat în Place de la Concorde, în apropierea Parlamentului și a Palatului Élysée, în ciuda interdicției impuse de autorități. Activiștii au lansat un apel la „nesupunere în masă”.

Noile manifestații au loc după mai multe săptămâni de proteste conduse de tineri și greve la nivel național, la care au participat sute de mii de angajați nemulțumiți de creșterea costului vieții.

Studenții și profesorii anunță o nouă grevă

Organizațiile studențești și sindicatele profesorilor au anunțat o nouă grevă pentru marți, în încercarea de a menține presiunea asupra Guvernului și de a obține fonduri suplimentare pentru educație.

Într-o declarație comună publicată sâmbătă, organizațiile sindicale au susținut că mișcarea de protest se află într-o poziție favorabilă, în timp ce Guvernul este slăbit și începe să cedeze.

„Acesta este momentul să extindem mobilizarea, menținând presiunea asupra Guvernului”, au transmis reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor studențești.

Protestele din Franța fac parte dintr-un val mai amplu de nemulțumiri sociale din Europa, alimentat de scumpirea vieții, criza locuințelor și dificultățile serviciilor publice.