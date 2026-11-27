Spaniolii sunt chemați duminica aceasta la urne, în cadrul unor alegeri parlamentare anticipate care ar putea aduce la putere o coaliție de dreapta, înlocuind guvernul minoritar condus de premierul socialist Pedro Sanchez, unul dintre ultimii lideri de stânga aflați la conducerea unui stat european, potrivit Reuters.

De ce votează Spania acum?

Premierul Pedro Sanchez a convocat alegerile după ce, pe 2 octombrie, Parlamentul a respins decretele propuse de guvernul său pentru a răspunde nemulțumirilor tot mai mari legate de creșterea chiriilor.

Decizia premierului a fost interpretată în mare parte ca o încercare de a profita de valul de proteste privind criza locuințelor și de a repara pierderile de imagine provocate de unele probleme.

Printre acestea se numără criza migrației din enclava spaniolă Ceuta, aflată în nordul Africii, un accident feroviar soldat cu victime în luna ianuarie și anchetele de corupție care vizează persoane din cercul său apropiat.

Un alt accident feroviar a avut loc pe 28 octombrie. Până acum, strategia lui Sanchez de a mobiliza electoratul de stânga nu pare să dea rezultatele cele mai bune.

Cine conduce în sondaje?

Aproape toate sondajele indică posibilitatea formării unei coaliții între Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, și formațiunea de extremă dreaptă Vox.

Aceasta este singura combinație care pare să poată obține suficiente voturi pentru o majoritate absolută în Camera Deputaților, care are 350 de locuri.

Potrivit estimărilor, Partidul Popular este pe primul loc, cu aproximativ 31% din intențiile de vot, în timp ce Vox este creditat cu aproximativ 18%. Formațiunea de extremă dreaptă este susținută în special de alegătorii tineri și de bărbați.

Partidul Socialist (PSOE), condus de Pedro Sanchez, a crescut ușor în ultimele sondaje, ajungând aproape de 30%. Totuși, este de așteptat să se claseze pe locul al doilea, la mică distanță de PP.

Formațiunile aflate mai la stânga decât PSOE, care ar putea ajuta în formarea unei coaliții, adună împreună aproximativ 10% din intențiile de vot.

Cine sunt candidații?

Alberto Nuñez Feijoo, în vârstă de 65 de ani, conduce Partidul Popular (PP) din aprilie 2022. El a fost președintele regiunii Galicia.

PP a devenit cel mai mare partid după alegerile generale din 2023, însă nu a obținut suficient sprijin pentru a forma un guvern. În urma acestui rezultat, Feijoo a rămas liderul opoziției.

Pedro Sanchez candidează din nou din partea Partidului Socialist, pe care îl conduce din 2017. După opt ani la guvernare, acesta este deja al doilea premier cu cea mai lungă perioadă petrecută în funcție de la revenirea Spaniei la democrație, în 1978.

În timpul guvernării sale, economia Spaniei a avut rezultate peste media europeană. În trecut, Sanchez s-a opus presiunilor președintelui american Donald Trump pentru creșterea cheltuielilor militare, refuzând folosirea spațiului aerian spaniol în contextul unui posibil conflict cu Iranul.

Ar putea extrema dreaptă să intre la guvernare?

O eventuală coaliție între Partidul Popular și Vox ar putea aduce un partid de extremă dreaptă la guvernare pentru prima dată de la moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975.

Liderul Vox, Santiago Abascal, și-a construit cariera politică în Țara Bascilor, unde s-a poziționat în opoziție față de separatism. Acesta a fost unul dintre fondatorii partidului, în 2014.

De atunci, Vox a trecut de la o formațiune politică minoră la al treilea cel mai mare partid din Spania.

Partidul susține controale mai stricte asupra imigrației, transferul unor atribuții de la regiunile autonome către guvernul central, reducerea taxelor și eliminarea mai multor politici sociale progresiste.

Cum funcționează alegerile din Spania?

Toate cele 350 de locuri din Camera Deputaților sunt ocupate prin vot pe liste de partid închise. Același sistem se aplică și pentru 208 dintre cele 266 de locuri din Senat.

Doar Camera Deputaților are puterea de a alege prim-ministrul. Ceilalți senatori sunt desemnați de parlamentele regionale.

Ce se întâmplă după vot?

Noua Cameră a Deputaților se va reuni pe 23 decembrie pentru a-și alege președintele. Ulterior, regele Felipe al VI-lea va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, de regulă liderul partidului care a obținut cele mai multe voturi.

Pentru a deveni premier, candidatul trebuie să obțină sprijinul majorității absolute a deputaților, adică cel puțin 176 de voturi. Dacă nu reușește din primul tur, în al doilea este suficientă o majoritate simplă, adică mai multe voturi „pentru” decât „împotrivă”.

Negocierile pentru formarea unei coaliții nu au un termen-limită fix. Totuși, dacă nu este format un nou guvern în termen de două luni de la votul de învestitură, vor fi organizate noi alegeri.