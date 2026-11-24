Premierul socialist Pedro Sánchez a condus, sâmbătă, un grup de susținători ai Partidului Socialist (PSOE) într-un moment de scandare a sloganului „¡No pasarán!” („Nu vor trece!”), devenit celebru în timpul rezistenței forțelor republicane împotriva trupelor generalului Francisco Franco, care au asediat Madridul timp de trei ani.

În același timp, liderul partidului de extremă dreapta Vox, Santiago Abascal, și președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, membră a Partidului Popular, își numesc adversarii de stânga „Frontul Popular”. Denumirea face trimitere la coaliția de comuniști, socialiști și republicani care a condus Spania înainte de izbucnirea Războiului Civil.

Ayuso l-a acuzat pe Sánchez că ar conduce țara spre o „revoluție” și a susținut că Frontul Popular format în jurul premierului nu ar renunța la putere în mod democratic.

Războiul Civil din Spania revine în discursul politic

Reactivarea retoricii asociate conflictului din 1936-1939 reflectă polarizarea tot mai accentuată a societății spaniole. Potrivit unui sondaj realizat în septembrie de organizația More in Common, 70% dintre spanioli consideră că țara lor este divizată. Este cel mai ridicat procent înregistrat de la începutul monitorizării acestui indicator, în 2021, scrie POLITICO.

Pedro Riera, șeful departamentului de științe sociale al Universității Carlos III din Madrid, consideră că referirile politicienilor la Războiul Civil nu sunt surprinzătoare. Potrivit acestuia, conflictul rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale diviziunilor din societatea spaniolă.

Timp de mai multe decenii, tranziția Spaniei la democrație a fost construită pe un așa-numit „pact al tăcerii”, prin care trecutul conflictual nu a fost readus în centrul dezbaterii publice. În prezent, partidele politice sunt mai puțin reticente în a aborda această perioadă, inclusiv pentru a-și mobiliza electoratul.

Cu toate acestea, istoricul a subliniat că majoritatea spaniolilor sunt preocupați mai degrabă de probleme precum locuințele și creșterea costului vieții decât de Războiul Civil.

Războiul Civil din Spania și lupta pentru recuperarea victimelor

Disputele privind moștenirea Războiului Civil sunt vizibile în special în localitatea Belchite, din regiunea Aragón, unde luptele dintre republicani și trupele lui Franco au provocat distrugeri masive.

Deși localitatea putea fi reconstruită, Franco a decis relocarea locuitorilor într-o așezare nouă, iar vechiul Belchite a fost păstrat în ruine, ca monument al distrugerilor provocate, potrivit interpretării regimului, de forțele republicane.

În prezent, clădirile distruse și străzile marcate de gloanțe sunt folosite inclusiv ca decoruri pentru producții cinematografice. Ruinele amintesc însă și de miile de victime ale căror rămășițe nu au fost recuperate.

Aproximativ 114.000 de persoane au dispărut în timpul Războiului Civil și al dictaturii lui Franco. Se estimează că rămășițele a aproximativ 12.000 dintre acestea ar mai putea fi recuperate din gropi comune și alte locuri de înhumare. Peste 200 de victime s-ar putea afla în Belchite și în împrejurimi.

José Vidal, președintele Asociației Mariano Castillo pentru Recuperarea Memoriei Democratice, a declarat că organizația sa a identificat și excavat 11 gropi comune, recuperând 105 seturi de rămășițe umane.

Activitatea organizației a devenit însă mai dificilă după ce Partidul Popular și Vox au format o coaliție la conducerea regiunii Aragón, în 2023. În anul următor, noua administrație a abrogat legea regională privind memoria democratică, care recunoștea victimele Războiului Civil și ale represiunii franchiste și stabilea cadrul legal pentru exhumări.

Au fost desființate, de asemenea, inventarul oficial al gropilor comune și centrul de cercetare dedicat acestui domeniu.

Reprezentanții PP și Vox au justificat decizia prin necesitatea de a pune capăt unei interpretări partizane a istoriei și au susținut că victimele ambelor tabere trebuie recunoscute.

În schimb, organizațiile care se ocupă de memoria victimelor spun că această abordare ignoră amploarea mult mai mare a represiunii exercitate de regimul Franco. În timp ce persoanele ucise de forțele naționaliste au beneficiat de înmormântări creștine și monumente publice, numeroase victime ale dictaturii au rămas în gropi nemarcate.

Războiul Civil din Spania, subiect de dispută înaintea alegerilor

Disputa privind memoria istorică ar putea ajunge în centrul politicii naționale dacă Partidul Popular și Vox vor forma următorul guvern. Cele două formațiuni propun modificarea sau abrogarea legii naționale privind memoria democratică.

PP susține că dorește înlocuirea actualei legislații cu un act normativ similar celui adoptat în Aragón, în timp ce Vox cere eliminarea legilor pe care le consideră ideologice și divizive.

Un precedent există în timpul guvernării conservatoare conduse de Mariano Rajoy. În 2012, executivul său a eliminat finanțarea proiectelor de memorie istorică și a desființat structura care coordona exhumările victimelor represiunii franchiste.

În paralel, dezbaterea privind trecutul Spaniei este prezentă și în societate. Filmul „La Bola Negra”, care prezintă povestea de dragoste dintre doi soldați homosexuali aflați în tabere opuse în timpul Războiului Civil, a devenit un succes cinematografic și reprezintă propunerea Spaniei pentru următoarea ediție a premiilor Oscar.

Totuși, manifestările nostalgice față de regimul Franco continuă să fie vizibile. Pe 20 noiembrie, peste 200 de persoane s-au adunat în fața bisericii Santa Bárbara din Madrid pentru a marca moartea fostului dictator. Participanții au cântat „Cara al Sol”, imnul falangist, și au făcut saluturi fasciste.

Un sondaj realizat în 2025 de Centrul de Cercetări Sociologice (CIS) arată că aproape 20% dintre spaniolii cu vârste între 18 și 24 de ani consideră că dictatura lui Franco a fost „bună” sau „foarte bună”.

Istoricul Gutmaro Gómez Bravo, directorul grupului de cercetare privind Războiul Civil și franchismul de la Universitatea Complutense din Madrid, consideră că Spania a făcut progrese importante în asumarea trecutului său, dar că acest proces a ajuns într-un punct de stagnare.

Acesta avertizează că disputele politice privind trecutul pot contribui la normalizarea unor opinii favorabile regimului Franco și la diminuarea recunoașterii victimelor represiunii.

„Ceea ce este în joc este recunoașterea victimelor și statutul lor. Ele vor deveni din nou invizibile”, a avertizat istoricul.