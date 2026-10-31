Tragedia feroviară din Spania reduce șansele lui Pedro Sanchez de a câștiga alegerile

Au trecut doar nouă luni de la accidentul feroviar produs în apropiere de Córdoba, soldat cu 46 de morți, relatează BBC.

Acum, o nouă tragedie, în care au murit 69 de persoane, a zdruncinat încrederea spaniolilor în rețeaua feroviară și în guvernul condus de Pedro Sánchez, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate.

Alegerile parlamentare anticipate din Spania vor avea loc duminică, 29 noiembrie 2026.

Ancheta privind accidentul de la Toledo abia a început, însă ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a sugerat că accidentul a fost provocat de o „eroare umană”.

Partidul Popular (PP), aflat în opoziție, a cerut demisia ministrului.

Pedro Sánchez, sub presiune înaintea alegerilor anticipate

„Nu este doar un accident foarte grav, ci al doilea produs într-un interval foarte scurt”, a declarat Paco Camas, reprezentant al institutului de sondare Ipsos.

„Distruge încrederea oamenilor nu doar în căile ferate, ci și în instituții, în general”, a avertizat Camas. „Iar în Spania, atunci când se întâmplă asemenea lucruri, știm că oamenii dau vina pe guvern”.

Pentru guvernul Sánchez, accidentul reprezintă cea mai recentă criză dintr-o serie care include acuzații de corupție la adresa unor rude apropiate ale premierului, criza migranților din Ceuta și proteste declanșate de evacuarea forțată a unei pensionare.

Șansele sale de a câștiga alegerile păreau reduse chiar și înainte de accidentul feroviar. Acum, acestea s-au diminuat drastic.

Cele mai recente sondaje indicau un avantaj pentru Partidul Popular, de centru-dreapta, și posibilitatea formării unei majorități parlamentare împreună cu formațiunea de extremă dreapta Vox.

Până la accident, Sánchez desfășura o campanie pozitivă, încercând să îi convingă pe alegătorii dezinteresați de politică să voteze pentru socialiști.

„Au pierdut complet controlul asupra agendei și asupra atmosferei emoționale a acestei campanii”, a explicat profesorul Pablo Simón, de la Universitatea Carlos III din Madrid. „Acum va fi extrem de dificil. Există un sentiment general de declin, impresia că țara nu mai funcționează cum trebuie”.