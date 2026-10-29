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VIDEO | EXCLUSIV PENTRU MEDIAFAX. Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară din Spania. În spatele fiecărei cifre se află oameni

Accidentul feroviar din Urda, provincia Toledo, a transformat o zi obișnuită de lucru într-o cursă contra cronometru pentru jurnaliștii din Spania. În exclusivitate pentru Mediafax, jurnalistul spaniol Manu García povestește cum a relatat despre tragedie, cum a verificat informațiile în timp real și cum a discutat cu persoane afectate de suspendarea circulației trenurilor. Dincolo de bilanțul victimelor, rămân familii îndoliate și întrebări la care anchetatorii trebuie să răspundă.
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Iñaki Bratosin
29 oct. 2026, 10:33, Știri externe
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Manu García este jurnalist la Canal Málaga și colaborează cu mai multe publicații naționale din Spania. În relatarea sa, el descrie presiunea unei zile în care informațiile se schimbau rapid și responsabilitatea de a transmite date verificate, în timp ce echipele de presă încercau să înțeleagă ce se întâmplase și care erau consecințele pentru călători.

O zi contra cronometru

Accidentul s-a produs la primele ore ale dimineții, iar jurnaliștii au fost nevoiți să urmărească evoluția evenimentelor, să contacteze surse de încredere și să ofere informații actualizate prin intervenții în direct.

Manu García povestește și despre interviurile cu persoanele afectate de suspendarea circulației feroviare, într-un context în care fiecare informație trebuia verificată înainte de a fi transmisă publicului.

Întrebări despre siguranță

Jurnalistul subliniază că împrejurările accidentului trebuie clarificate, inclusiv posibila eroare de la centrul de control al Adif și problemele legate de sistemul de siguranță feroviară LZB. Cauzele exacte trebuie stabilite în urma anchetei.

În paralel, suspendarea circulației trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia îi lasă pe mii de călători în căutarea unor alternative de transport, iar informarea acestora rămâne o parte importantă a muncii jurnaliștilor.

Dincolo de cifre, oameni

Pentru Manu García, relatarea unei asemenea tragedii nu înseamnă doar transmiterea unor cifre și informații. Înseamnă și să asculți persoanele afectate și să tratezi cu responsabilitate și empatie ceea ce comunici publicului.

În spatele fiecărei victime se află oameni și familii, iar munca jurnalistică trebuie să păstreze această dimensiune umană, fără să renunțe la rigoare și la verificarea faptelor.

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