Curtea de Apel a decis: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile

Cutea a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile, potrivit G4 Media.

Completul de judecată a fost format din judecătorii Andrei Buliga și Dragoș Mirea, iar decizia este definitivă.

Curtea s-a pronunțat, miercuri, asupra contestației procurorilor DIICOT privind decizia Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și de a dispune plasarea fostului candidat la Președinție sub control judiciar.

Evoluția situației vine în contextul dosarului de fraudă ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ”, i-ar fi primit de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, fostul candidat la prezidențiale i-ar fi promis că îi va intermedia un credit de finanțare în valoare de 6 milioane de euro.

UPDATE ORA 19:00 Georgescu și Rusen au părăsit sediul Curții de Apel

După mai bine de două ore petrecute la sediul Curții de Apel București, Călin Georgescu și Ionel Rusen au părăsit sediul instanței. În momentul plecării celor doi, susținătorii fostului candidat la prezidențiale au strigat mesaje de susținere.

Ședința s-a încheiat în jurul orei 18:40, iar magistrații CAB au rămas în pronunțare în ceea ce privește contestația DIICOT cu privire la arestul preventiv.

UPDATE ORA 17:00 Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București

Miercuri, în jurul orei 17:00, Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București. Acesta a fost adus cu o dubă. Pe imaginile surprinse de reporterul Mediafax de la fața locului, se vede cum Georgescu coboară alături de Ionel Rusen.

În cadrul ședinței de miercuri, judecătorii stabilesc dacă măsura arestului preventiv în cazul fostului candidat la prezidențiale. Ședința a început la ora 17:00.

Măsura de arest preventiv dată de DIICOT expiră azi, la miezul nopții.

Susținătorii lui Călin Georgescu așteaptă pe treptele Curții de Apel

Susținătorii au intrat în incinta Curții de Apel București, acolo unde s-au așezat pe trepte, așteptând decizia magistraților cu privire la situația fostului candidat la prezidențiale.

Peste 200 de susținători în fața Curții de Apel

Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe miercuri asupra contestației procurorilor DIICOT privind decizia Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și de a dispune plasarea fostului candidat la Președinție sub control judiciar.

Peste 200 de susținători ai lui Călin Georgescu sunt în fața Curții de Apel București și scandează lozinci în favoarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Ei cer „să se facă justiție”, în sensul de a fi lăsat liber Călin Georgescu, considerând că acesta este nevinovat de faptele care i se impută.

„Călin nevinovat”, „Stat mafiot”, „Procurori infractori”. „Justiție, nu corupție” – sunt printre scandările susținătorilor.

Oamenii au venit cu steaguri tricolore în care au pus poza lui Călin Georgescu în locul stemei de stat. De asemenea, au icoane și fotografii cu Georgescu.

Știre inițială:

Tribunalul București a respins luni, cererea procurorilor de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestării preventive și a dispus înlocuirea ei cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

DIICOT a contestat hotărârea, iar decizia definitivă urmează să fie luată de Curtea de Apel București.

Până la soluționarea contestației, Călin Georgescu a rămas în Arestul Central al Capitalei.

Măsura arestării preventive expiră miercuri, 28 octombrie, la ora 23.59.

Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul reclamat de un om de afaceri din Buzău este estimat la 1,1 milioane de euro.

Cum ar fi fost produs prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Anchetatorii susțin că Răzvan Leu ar fi fost pus în legătură cu omul de afaceri Ionel Rusen de către Călin Georgescu. Acesta din urmă l-ar fi prezentat pe Rusen drept o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, în care interlocutorul său putea avea încredere.

Planul discutat ar fi vizat obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro, destinată unei afaceri cu metale prețioase în Dubai. Pentru accesul la finanțare, omul de afaceri ar fi trebuit să transfere o garanție de 1,1 milioane de euro.

Din suma promisă, un milion de euro ar fi urmat să fie investit în afacerea cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit informațiilor din anchetă, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Documentele bancare indică două transferuri: un milion de euro, efectuat la 28 decembrie 2021, și încă 100.000 de euro, la 20 ianuarie 2022. Pentru al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi spus omului de afaceri că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital, care ar fi permis creșterea finanțării promise până la 15 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, instituția prezentată drept finanțator era Wealth Bank, despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie. Banii ar fi ajuns însă într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe și în privința jurisdicției asociate entității prezentate victimei.

Finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat, iar transferurile ar fi stat la baza prejudiciului estimat la 1,1 milioane de euro.